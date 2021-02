Magrini, y las respuestas a los interrogantes que envuelven a la escultura: cómo se instaló y qué significa

Fue en la madrugada del 5 de febrero cuando Mario Magrini, con la escultura en el baúl del auto y el corazón en la mano, se animó a emplazar en Playa Chica la obra de la mujer que cautivó a todos los marplatenses y turistas con su halo de misterio en el cierre de la temporada.

El mismo creador de la estatua fue quien se encargó de reconstruir este sábado por la mañana, en una conferencia que compartió junto a autoridades municipales en el centro cultural Villa Victoria, la "travesía" que lo llevó a ser uno de los hombres del momento en el verano marplatense.

En la carta que leyó públicamente, Magrini reconoció que la idea de irrumpir en el espacio público sin permiso y con una pieza artística de semejantes caraceterísticas no fue suya sino impulsada por una amiga arquitecta de la que reservó su identidad.

“Elegí el paseo frente al Parque San Martín porque es la pasarela donde suele caminar. Lo pensé como una travesura de una noche con todos los riesgos que podía presentar, como que me encontraran en plena acción al instalarle en un lugar público. Pero como lo correcto siempre fue el camino a seguir en mi vida, me di un permiso y me dejé llevar por mi intuición y mi deseo. Esta trasgresión artística me resultaba muy peligrosa pero muy atractiva”, reconoció.

Entonces, el hombre nacido en Mar del Plata dijo que montó la escultura en la madrugada del 5 de febrero: la trasladó desde su casa, en el baúl del auto y con la ayuda de un montacargas. “La roca donde la iba a emplazar ya la había elegido antes y le puse una base de mezcla de cemento para que no se desplazara. No puedo negar mi taquicardia por la emoción de cumplir el deseo de concretar este loco proyecto”, recordó, entre risas.

Ante la consulta de 0223, el artista, que en realidad se trata de un médico cirujano plástico con más de treinta cinco años de ejercicio profesional, descartó que la obra de la mujer que mira al mar tenga un "nombre" o un significado específico y también desmintió que esté inspirada en una persona física. “La estatua tiene una forma de mujer pero representa más un sentimiento de un grupo de personas y de una familia que pasaba por una situación difícil. En realidad, es una emoción que tiene cuerpo de mujer”, aseguró, tras recordar que su origen data de fines de 1996.

El hermano del director de la Guardia del Mar, Alejandro Magrini, reconoció que el anonimato fue buscado pero "no como estrategia de marketing ni con la intención de generar mayor interés sober el autor sino para que la obra misma pudiera ser la principal protagonista". "A partir de una aparición inesperada y sorpresiva quería saber lo que despertaba en las personas que la veian. Estas caracteristas le dieron un halo de misterio que enriqueció y hasta superó la obra misma. El misterio hubiera querido que quedara en el hecho artístico pero también me involucró como autor, cosa que no era mi deseo. Por esto esta presentación me incomoda y me hace salir de mi ámbito habitual", confesó.

Cuando le dio su primera forma hace 25 años, la pieza artística de cemento, estructura de hierro y pintada con acrílico, era de color terracota. Pero a partir de la idea “transgresora” que le propuso una arquitecta amiga – cuyo nombre se mantuvo en reserva – de irrumpir sin permiso en el espacio público la restauro para que se “mimetizara” con las rocas que nutren el paisaje natural que se forma en el camino que bordea a la zona de Playa Chica.

Magrini agradeció el contacto y el trabajo de la Secretaría de Cultura y la dirección de Restauración de Monumentos Históricos, a cargo de Constanza Addiechi, y se mostró esperanzado de que esta experiencia artística novedosa que tuvo una exitosa repercusión en Mar del Plata y el resto del país sea el puntapié inicial de "una nueva etapa donde haya un mayor protagonismo e interacción con los artistas de la ciudad".