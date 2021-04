Gastronómicos repudian las nuevas restricciones: "Decimos no a más limitaciones"

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata manifestó su repudio a las nuevas restricciones que anunció esta semana el presidente Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y se "solidarizó" con los empresarios de esa zona.

"Espresamos nuestra solidaridad con los colegas gastronómicos del Amba a quienes a través del último decreto se les imponen mayores restricciones horarias y la imposibilidad de utilizar sus salones aun con aforo reducido y el estricto cumplimiento de los protocolos aprobados", señalaron desde la institución.

En el mismo comunicado, la entidad que preside Avedis Sahakian ratificó: "Decimos NO a más limitaciones; NO al cierre de más establecimientos; NO a la pérdida de más fuentes de trabajo; NO a más presión impositiva; NO a más restricciones sin ayuda; NO a la prohibición de trabajar. La gastronomía NO contagia".

Las nuevas restricciones que anunció Fernández el miércoles implica que todos los distritos que están dentro del conglomerado "Amba" no tendrán desde el lunes clases presenciales; que la circulación nocturna se restringe entre las 20 y las 6; que las actividades comerciales cierran a las 19; y que las actividades gastronómicas, a partir de las 19, solo pueden funcionar por delivery.

Todas estas medidas se extenderán por 15 días solamente ya que el Gobierno asegura que, en ese plazo, se podrá reducir la cantidad de contagios de coronavirus que se han acelerado con la llegada de la denominada "segunda ola".