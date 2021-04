Una fundación que atiende a 100 niños autistas busca sobrevivir a la pandemia

Un centro que asiste a unos 100 niños y niñas marplatenses lucha por subsistir en un complejo panorama condicionado por la pandemia y la falta de asistencia por parte del estado. Se trata de la Fundacion CIED Can Live Autismo y Discapacidad Mar del Plata, que posee en la ciudad tres centros especializados.

En diálogo con 0223, Luciana Gimena Hércules, presidenta fundación Cied, expresó su preocupación por cómo el personal y la institución atraviesan este período de gravedad epidemiológica con problemas económicos, con grandes demoras en el pago de las obras sociales que afectan los salarios de los trabajadores e incluso servicios como el transporte especial, el cual hace más de un año posee atrasos en los pagos.

“No hemos podido pagar los alquileres porque no hemos podido cobrar nada. Necesitamos ayuda, parece que la discapacidad es invisible. Estamos solos. No hay plata porque las obras sociales no pagan”, lamentó.

“El personal que trabaja en la fundación, agentes en salud tanto mental como física, recibe su remuneración correspondiente a través de las obras sociales con las que cada usuario de la institución cuenta. Pero `recibe´ es hoy en día una forma de decir, ya que actualmente hay obras sociales que no solo, no tienen como prioridad los tratamientos en discapacidad y por lo mismo no actualizan sus valores hace largo tiempo, sino que además tienen historial de deudas con los pagos los cuales datan desde el año 2016, como son Ioma y Pami, entre otras”, evaluó.

Ante esta coyuntura, la profesional admitió que la Fundación está solventando todo el trabajo que realizamos nosotros solos, sin recibir ningún tipo de subsidio gubernamental. “Ante la búsqueda de respuestas e información a nivel municipal ante las personas correspondientes, las mismas hacen oídos sordos o esbozan falsas promesas de medidas de apoyo”, expresó Hércules.

Asimismo, planteó que la discapacidad “no está en el calendario de Covid-19 en los niños, adultos, son de riesgo”, alertó.

“La situación es crítica, estamos trabajando desde una gran exposición y con un aumento de casos en la ciudad realmente alarmante. Aun así, volvemos a reforzar que consideramos que un posible cierre o cese de las actividades no es ni será nunca una opción: un correcto cuidado en salud jamás puede dejar por fuera el abordaje en discapacidad ni debería implicar un retroceso en los tratamientos terapéuticos de nuestros usuarios”, completó.

El Cied funciona actualmente en Mar del Plata en los centros de Castelli 2143, Castelli 2135, Garay 2760. La fundación desde hace ya varios años trabaja de manera interdisciplinar en el abordaje de autismo y discapacidad, tanto en la temprana infancia, adolescencia y adultos mayores.