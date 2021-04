Comerciantes piden responsabilidad colectiva para mitigar el impacto sanitario y económico de la segunda ola

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata llamaron a la responsabilidad individual a fin de cumplir los protocolos de seguridad e higiene y evitar las reuniones sociales para mitigar el impacto sanitario y económico de la segunda ola de coronavirus.

"El cuidado de la salud debe ser una prioridad como así también el cuidado del trabajo. Alentamos a que por medio de la responsabilidad individual, logremos una responsabilidad colectiva que nos permita minimizar los efectos de esta segunda ola, que no son solo sanitarios sino también económicos", indicaron a través de un comunicado.

Desde la entidad que conduce el contador Blas Taladrid lamentaron la incertidumbre que atraviesan los comerciantes, que deberán cerrar sus negocios a las 20, pero hicieron hincapié en la necesidad de cumplir de forma rigurosa las medidas de prevención y evitar las reuniones sociales. "No podemos pretender que manteniendo el mismo comportamiento de los últimos meses, los resultados finales sean diferentes", señalaron.

"Este esfuerzo extra, que hoy la salud nos pide, es extremar las medidas de prevención: el uso correcto del barbijo; el distanciamiento; higienizarse frecuentemente las manos; desinfectar superficies; ventilar los ambientes; y por sobre todo minimizar los contactos y evitar los encuentros sociales", enumeraron.

La Ucip de Mar del Plata resaltó que el cierre de cada pequeña y mediana empresa (pyme) genera un efecto económico y social. "Esta situación provoca menos movimiento en el mercado y en consecuencia menos trabajo, pero ya no por consecuencia directa de la pandemia sino por el efecto económico en el mercado interno", aclararon.

"El sector comercial es el que cumpliendo su protocolo colabora de manera activa para que el virus no se propague más. Estamos convencidos que sin cambios individuales, no podemos pretender cambios colectivos. Si seguimos aplicando las recetas como hasta ahora, los resultados seguirán siendo los mismos: más contagios y más restricciones. En definitiva, si solo esperamos medidas externas responsabilizando a quienes las toman y no asumimos la responsabilidad individual en la prevención, estamos condenando no solo a la salud sino también al trabajo", concluyeron.