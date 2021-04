Ya hay inquilinos marplatenses intimados a desalojar sus viviendas

A casi un mes de vencer el decreto presidencial que no permitía los desalojos en todo el país por la situación de la pandemia, en Mar del Plata ya hay 3 familias que fueron intimadas a abandonar su vivienda si no se ponen al día con el pago del alquiler.

“Nosotros ya advertíamos que al no prorrogarse el decreto que venció el 31 de marzo, iban a surgir las demandas por desalojo y es increíble que 2 días de finalizado el mismo, empezaron a llegar consultas por ese tema. Ya hay 3 casos de inquilinos que ya han recibido la notificación por parte del propietario, que si no regularizaban su situación con las deudas del último año, se tienen que buscar otro lugar para vivir”, expresó en diálogo con 0223, Jorge Oliver, representante de la organización Inquilinos Mar del Plata.

En el caso de estos tres casos, Oliver añadió que dos de ellos constituyen familias con chicos y el otro es de una madre jubilada con su hija, que recibieron cartas documentos y en uno de los casos, de palabra.

“La situación es realmente crítica en Mar del Plata. Es por eso que desde el primer momento, si bien apoyábamos el DNU, pedíamos al gobierno nacional políticas de fondo y de desendeudamiento. Que exista una autoridad de aplicación que intervenga entre locadores y locatorios. Pero pese a los pedidos concretos, no se hizo nada en políticas públicas. Parece que el hilo siempre se corta por lo más delgado”, reflexionó.

En ese punto, desde Inquilinos Mar del Plata lanzaron una encuesta a través de su página de Facebook, para para obtener datos concretos sobre la situación habitacional en Mar del Plata y posteriormente elaborar un informe público para ver las cuestiones de desalojo. "En agosto del 2019 realizamos un estudio que dio que hay 17% de la población que tiene contratos registrados en la formalidad. Lo que significa que podría alcanzar el 30%, es decir, unas 100.000 familias que alquilan", estimó Oliver.

“El año pasado en pandemia, la inflación casi alcanzó el 50% y los sueldos en su mayoría no superaron el 30% de aumento y a eso le debemos sumar el costo del alquiler, que subieron en el último año, casi el 60%. No hay muchas familias marplatenses que puedan ganar 60 mil pesos para no caer en la línea de pobreza. La situación es alarmante”, finalizó Oliver.

La semana pasada el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, adelantó que a fines de abril el Gobierno anunciará medidas que apunten a paliar la situación de los inquilinos que afrontan problemas para pagar por la casa en la que están residiendo, luego del descongelamiento de precios que entró en vigencia el 1 de abril.