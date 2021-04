Reino pidió un “nuevo hospital regional y que el Interzonal quede para Mar del Plata”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió a la situación epidemiológica en el distrito, aseguró que la misma está “controlada” y en ese sentido también aseveró que el sistema de salud local, hasta el momento, puede atender la demanda de pacientes de covid.

Desde hace dos semanas la curva de contagios por el virus Sars-Cov-2 evidencia en Balcarce una estabilidad que no se observa en otros distritos de la región. Al respecto, en declaraciones al programa Siete Colores por FM 97 Une, Reino contó: “No se derivan pacientes de coronavirus, pero sí otras patologías graves. Eso es lo que no estamos pudiendo resolver porque en el centro urbano más cercano que es Mar del Plata no tienen capacidad”, alertó.

En ese sentido, el jefe comunal balcarceño pidió un “nuevo hospital regional que nos contenga a todos” y analizó: “El hospital interzonal marplatense que quede para esa ciudad que tiene muchos habitantes”.

Sobre las restricciones Reino avisó que en las próximas reuniones con el gobernador Kicillof y su gabinete van a pedir “más autonomía, que nos dejen cerrar una o dos horas más tarde”.

“Nosotros hay cosas que las cumplimos como fase 3. Le vamos a manifestar que esa es la realidad. Nadie va a hacer locuras o que vaya en contra de la salud pública”, aclaró el intendente radical.

Respecto a esa solicitud, Reino fundamentó: “Son dos realidades distintas las del interior y el Amba. Es muy fácil tomar medidas detrás de un escritorio, sin conocer el territorio. Yo digo que cada intendente debe ser restrictivo cuando lo tiene que ser y permisivo cuando tenemos que ser. El año pasado teníamos 0 casos y cerraba a las 4 de la tarde. Algo tenemos que haber aprendido. Si seguíamos en esa tesitura íbamos a fundir a todo el comercio local”, reparó.

Por último el titular del Ejecutivo balcarceño insistió: “Nosotros acatamos las decisiones del Presidente. Nos parecen acertadas pero no tendríamos que estar en Fase 3 sino en Fase 4. La fase 3 es demasiado restrictiva para el comercio y cuando haya que pedir un esfuerzo van a estar cansados y no lo van a hacer”, avisó.