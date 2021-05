Colectivo arrolló a motociclista en el barrio Cerrito Sur

El conductor de una motocicleta que este mediodía fue arrollado por un colectivo en el barrio Cerrito Sur fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado. Las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa penal.

El hecho se registró este miércoles en la zona de García Lorca y diagonal Gascón cuando por causas aún no establecidas un colectivo de la línea 552 arrolló una moto Zanella 50. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó de inmediato a la víctima de 43 años que presentaba traumatismo de cráneo. “Estaba consciente pero no lúcido, ni ubicado en tiempo y espacio”, dijeron fuentes oficiales.

El fiscal Pablo Cistoldi dispuso la formación de una causa por lesiones culposas.