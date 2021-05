Caso Lucía Pérez: piden que se ponga fecha de manera "urgente" al nuevo juicio

Los padres de la adolescente Lucía Pérez, cuya muerte despertó conmoción en octubre de 2016 en Mar del Plata así como en distintas partes del país y el mundo, pidieron este jueves avanzar de manera "urgente" hacia un nuevo juicio a los imputados por el hecho, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que rechazó un planteo de la defensa para tratar de evitarlo.

Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de la menor, destacaron la decisión del máximo tribunal que adelantó 0223, que allana el camino para que los acusados Matías Farías (27) y Juan Pablo Offidani (46) enfrenten un nuevo proceso oral con perspectiva de género, en línea con un fallo del Tribunal de Casación bonaerense que revocó las absoluciones dictadas para ambos en un juicio en 2018.

"Esto era lo que tanto esperamos, confiábamos en que la Corte iba a fallar en este sentido y por eso pedimos que se ponga una fecha para el nuevo juicio de manera urgente", dijo Montero a Télam, y agregó: "Este fallo confirma, tal como hizo Casación, que la absolución de los asesinos de Lucía fue una vergüenza".

El padre de la víctima aseguró por su parte que la decisión de la Suprema Corte era lo que estaban esperando y que "desde 2016 que se busca Justicia y este es el camino a un nuevo juicio".

Pérez dijo que "no hay explicación" para la absolución de los imputados por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 marplatense en el primer juicio, respecto de las acusaciones por abuso sexual y femicidio. "No sé si es corrupción, si no saben o si son de dar estos fallos", aseguró el hombre, y en ese sentido expresó la intención de la familia de que "el nuevo juicio se haga en La Plata" porque "no tienen que ser fiscales ni jueces de Mar del Plata".

En 28 de noviembre de 2018 Juan Pablo Offidani y Matías Farías fueron absueltos por la acusación de femicidio y el tribunal de Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas solamente fijó condena por el delito de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad”.

Sin embargo, en agosto del año pasado, Casación ordenó anular ese veredicto y realizar un segundo juicio contra los imputados, que todavía espera por una fecha de confirmación. Recientemente, la Justicia también le impidió a Offidani hacer uso del beneficio de libertad asistida por haber cumplido más de la mitad de la primera pena recibida en prisión.

En paralelo, avanza un jury contra los magistrados que resolvieron la sentencia de hace casi tres años. En abril, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento votó favorablemente el pedido que habían elevado diferentes diputaods y fijó acusaciones contra Gómez Urso y Viñas por "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta" en el dictamen.

La denuncia que sostienen desde un principio los familiares de la joven de 16 años es que el 8 de octubre de 2016, a las 10.30, Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, la llevaron hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella y después la trasladaron sin vida a un centro médico alejado de la ciudad.