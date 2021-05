Tiene una enfermedad Terminal y hace un mes espera que la obra social le autorice la medicación oncológica

Ismael Araujo tiene 63 años y hace un año y medio fue diagnosticado con cáncer de pulmón adenocarcinoma metastásico, con progresión clínica severa IV. Desde entonces reclama a la obra social que le autorice la medicación que su oncólogo le recetó. Durante el último fin de semana su cuadro empeoró debido a una neumonía. Para evitar mayores complicaciones, los profesionales del Sanatorio Belgrano indicaron una internación domiciliaria que la cobertura médica del hombre aún no autoriza.

Según explicó en diálogo con 0223 Adriana, la hija de Ismael, hace un año y medio comenzaron los problemas con Scis Medicina Privada. Pasa que desde que Araujo fue diagnosticado, la prestadora no hizo otra cosa que no sea demorar la entrega de la medicación solicitada por los profesionales que atienden al hombre. “Además de tener cáncer, mi papá sufre abandono de persona por parte de la Obra Social que se supone que tiene que acompañarlo”, dice.

“La obra social tiene un mecanismo engorroso para las autorizaciones de la medicación y los tratamientos. Cuando diagnosticaron a mi papá, la obra social no quería autorizarle la medicación que le indicaron, tuvimos que poner un recurso de amparo para conseguirla y ni así logramos que en un año los fármacos lleguen a tiempo”, dice la joven al tiempo que destaca que debido al avance de la enfermedad, el hombre debe someterse a un tratamiento de quimioterapia que aún está en auditoria dentro de la obra social.

A raíz de esta situación, Araujo además del recurso de amparo presentó una carta documento para acelerar las autorizaciones que la obra social se negó a recibir. “Las respuestas que tenemos son siempre las mismas: nos dicen que la orden está en auditoria. Esto es un abandono de persona”, explica la mujer.

“Hoy mi papá no solo que está solo en casa sin cuidados médicos, sino que está ahogándose, con fiebre tosiendo sin aire, y con una saturación de oxígeno al 7% y con una enfermedad que continúa avanzando”, explica al tiempo que detalla que una vez mas, realizó los trámites en Scis Medicina Privada y la respuesta no fue diferente a la que obtuvo en anteriores oportunidades: “La orden está en auditoría. Le recordamos que la misma vence el 30 de junio”.

“Mi papá no tiene ese tiempo, Él no solo que no está con cuidados paliativos en su domicilio, sino que tuvimos que pagar su primera internación de quimioterapia, porque de la última orden que enviamos el 28 de abril, no tenemos novedades. Además del pago de la medicación que tampoco autorizaron”, cuenta mientras explica que, de no haber novedades en los próximpos días deberán realizar el mismo procedimiento para la segunda internación del tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.