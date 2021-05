Por la nueva cuarentena, se reprogramarán los turnos de las licencias de conducir

El intendente Guillermo Montenegro confirmó que volverán a postergarse los turnos para sacar o renovar las licencias de conducir a partir del cierre general de actividades que anunció en cadena nacional el presidente Alberto Fernández por la escalada de contagios de coronavirus que se advierte durante la segunda ola.

Si bien todavía no está la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el jefe comunal se animó a confirmar que no habrá actividad presencial en este tipo de establecimientos de acuerdo a las palabras del mandatario nacional.

"Está claro que, con la información que hoy tenemos y sin haber visto todavía el decreto que no se publicó, eso no se puede llevar adelante porque implica presencialidad", dijo Montenegro, en el marco de una conferencia de prensa que encabezó en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para aclarar el impacto de las nuevas medidas de cuidado.

Por lo pronto, y sin anticipar mayores precisiones, el jefe político de la ciudad dijo que por esta fecha "ya se están reprogramadno los turnos que se habían dado para las siguientes semanas".

La actividad ligada a los registros ya había sufrido diferentes retrasos en el transcurso de las últimas semanas con motivo de los paros que llevaron adelante los trabajadores municipales durante las negociaciones por la paritaria salarial del 2021.