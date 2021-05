Montenegro ratifica el cierre total hasta fin de mes y pide "acelerar" la vacunación contra el Covid-19

El intendente Guillermo Montenegro confirmó este viernes que habrá un cierre general de actividades en Mar del Plata hasta fin de mes después de lo que anunció en cadena nacional el presidente Alberto Fernández y cargó un pedido contra el gobernador Axel Kicillof para que "acelere" la campaña de vacunación contra el Covid-19.

El jefe comunal reconoció que la ciudad atraviesa una "situación compleja" en este momento de la pandemia después de acusar un aumento de contagios de coronavirus que elevó la ocupación de camas de terapia intensiva al 70% aproximadamente.

"En este momento nos tenemos que cuidar pensando que son nueve días y a partir de ahí vamos a volver a lo que estábamos viviendo hasta hoy. Es muy importante que cada uno de nosotros sea muy cuidadoso", instó, en el marco de una conferencia de prensa que encabezó en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Si bien Montenegro prefirió no expresar su opinión respecto de las restricciones que impulsa la Nación y la Provincia, reiteró su postura de mantener gestiones para que haya "salud más trabajo" en la ciudad. "Ha sido muy importante la defensa del trabajo para nosotros. Sostenemos que en el trabajo, donde hay protocolos, no se producen los contagios. Siempre lo dijimos. El gran conflicto que tuvimos y que trabajamos desde octubre es con las reuniones donde no hay protocolos y la clandestinidad. Somos muy exigentes con eso", señaló.

El jefe político de la ciudad confirmó que habrá "controles" en Mar del Plata para hacer cumplir las diferentes normativas y le exigió al Gobierno de Axel Kicillof que "acelere" la campaña de vacunación contra el Covid-19.

"Entiendo que no hay que ningún tipo de análisis político partidario. No lo hicimos en ninguna medida anterior y menos lo vamos a hacer ahora. Es muy importante que podamos acelerar en este tiempo la vacunación en todo el país para poder llevar adelante esto lo más rápido posible", enfatizó.

En este sentido, Montenegro anticipó que "pone a disposición" de las autoridades bonaerenses los centros con los que cuenta la Municipalidad de General Pueyrredon para que se puedan sumar como puntos de inoculación para quienes están inscriptos en la campaña. "Ponemos todos nuestros recursos al alcance", garantizó.

No se trata de un pedido nuevo: en febrero, a dos meses del inicio de la campaña, el intendente había planteado a la Provincia la posibilidad de que la campaña se pueda realizar en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) y otras sedes municipales como los polideportivos barriales. Sin embargo, el ofrecimiento no prosperó y la Región Sanitaria VIII optó por locaciones propias.

Repaso de las restricciones

+ Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica.

+ La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

+ Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

+ Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

+ Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.