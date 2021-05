El Frente de Todos defendió las medidas y cuestionó los controles del municipio

“Nos cambiaron las reglas de juego”, denunció el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, en relación a la modificación que se introdujo en el DNU del presidente Alberto Fernández y que hace difícil que Mar del Plata salga de la situación de alarma epidemiológica. El funcionario municipal dijo que la decisión “perjudica a la ciudad” y acusó a los representantes nacionales de “mentir”. La respuesta del bloque de concejales del Frente de Todos no tardó en llegar y le pidieron al intendente Guillermo Montenegro que “controle” el cumplimiento de los protocolos. “No controlar es no cuidar a los marplatenses”, señalaron.

“El gobierno de Montenegro no nos cuida. No tiene voluntad política para hacerlo”, disparó el jefe de la bancada Marcos Gutiérrez. Y continuó: “Muro y Montenegro creen que tiene que estar todo abierto y siempre fue así. Incluso hoy, en el peor momento de la pandemia, buscan excusas para no cuidarnos”, indicó.

Por su parte, Roberto “Chucho” Páez marcó que el municipio dejó “sin ejecutar el 40% del presupuesto en seguridad”. “No controlaron nada y llevaron a la ciudad a la situación que estamos padeciendo ahora, con casi 500 casos por día”, dijo el edil, que recordó que se detectaron más de 600 fiestas clandestinas en lo que va del año. “Averigüen cuánto recaudaron en concepto de multas… valores irrisorios”, cerró.

Finalmente, Vito Amalfitano indicó que “es responsabilidad del intendente garantizar el cumplimiento de las restricciones para preservar la salud de marplatenses y batanenses”.