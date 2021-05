Cooperativistas cortan la ruta 226 y le apuntan al gobierno nacional

Los integrantes de la cooperativa Nueva Esperanza trasladaron el reclamo que habían iniciado en la sede del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Instituto Unzué, a la ruta 226, en el acceso a Mar del Plata, donde interrumpen el tránsito de la mano que va a Balcarce.

Paola Tournoud, referente de la cooperativa, le apuntó directamente al gobierno de Alberto Fernández por no dar respuestas al pedido de trabajo y detalló que presentaron una propuesta en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Mar del Plata. “Que la lean y den una respuesta inmediata”, señaló.

Tournoud aclaró que la protesta se mantendrá hasta que tengan una respuesta “real” y recordó que llevan más de un año encerrados. “No alcanza con bolsas de comida. Necesitamos trabajar. Los compañeros no pueden pagar el alquiler, la luz, no pueden comprar una garrafa. La situación es desesperante”, dijo.

A su vez, Tournoud denunció que en Desarrollo Social le deslizaron que para poder incluirlos en los programas de trabajo debían sumarse al Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico. “Nosotros no vamos a sindicalizar la pobreza, no queremos sumarnos a ningún lado”, disparó.

La dirigente social insistió en que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades nacionales les den una respuesta. “De acá solo nos va a sacar la justicia”, advirtió.