Suba de contagios: "El municipio siempre trató de bajarle la temperatura a los datos"

El médico infectólogo Alejandro Ferro (M.P: 92071) aseguró que el Gobierno de Guillermo Montenegro quiso "bajarle la temperatura" a los casos de coronavirus que se reportan a diario en Mar del Plata y reclamó mayores controles para hacer cumplir las diferentes restricciones vigentes hasta fin de mes durante el nuevo período de cuarentena.

"Lo que está ocurriendo en la ciudad es lo mismo que está ocurriendo en el país y seguramente es producto de la intromisión y la presencia importante de las variantes del virus en todo el territorio", analizó el profesional de la salud después de que el viernes se registrara un nuevo récord de infectados en General Pueyrredon.

El exsecretario de Salud insistió con la existencia de la circulación comunitaria en la ciudad de las variantes más contagiosas del Covid-19 a pesar de que "el Municipio lo negó hace un par de semanas". "Claramente en la ciudad están las variantes haciendo lo suyo, es decir, que desplazan al virus original y contagian y hacen más daño", consideró.

Además, el exconcejal de Acción Marplatense (AM) puso en duda el cumplimiento de algunos protocolos para tratar de prevenir las infecciones. "Hubo una mala difusión a todo nivel, y particularmente a nivel municipal: lo que no deben juntarse son personas a menos de dos metros, sin barbijo, en lugares cerrados, que no sean convivientes. Desde la Municipalidad se habla de los protocolos pero eso es una caja de pandora en donde se puede encontrar de todos", acusó.

"En algunos lugares existen y realmente se cumplen pero en otros no y no sirve para nada. Había cosas para hacer y creo que no se hicieron", señaló Ferro, en declaraciones a 0223 Radio, y apuntó: "En Mar del Plata se trató de bajarle la temperatura a los datos permanentemente y ahora estamos cómo estamos".

El infectólogo remarcó que la situación sanitaria de Mar del Plata es "compleja" por la escalada de contagios y pidió a las autoridades municipales que se ocupen "de hacer cumplir las medidas". "Ahora hay que esperar que esto afloje en algún momento. Lo que siempre pasa es que los problemas se van por el ascensor y las soluciones por la escalera", añadió.

Este fin de semana, el líder de AM, el exintendente Gustavo Pulti, también salió a hacer oír su voz después de los cuestionamientos públicos entre la gestión de Montenegro y Alberto Fernández por las características del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y señaló que la "rivalidad extrema no sirve para hacer menos dolorosa la crisis".

"Con el oportunismo de la culpa cruzada no se frenan los contagios, ni se sostienen las Pymes, ni aparece internet en todos los hogares para que los chicos puedan estudiar", agregó el hombre que condujo los destinos de "La Feliz" entre 2007 y 2015.