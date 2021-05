Covid-19: "No creo que alcancen estos poquitos días de confinamiento para reducir los contagios"

El médico infectólogo Alejandro Ferro (M.P: 92071) consideró que el Gobierno de Alberto Fernández debería haber declarado un plazo de confinamiento total más extenso para poder lograr una baja en la curva de contagios de coronavirus que mostró una explosión récord en la última semana tanto a nivel país como en Mar del Plata.

"Lamentablemente, estos poquitos días de confinamiento no son los que me hubiera gustado. No sé si es el lapso indicado porque, en realidad, se va a intentar vacunar a muchas personas en estos 9 días pero es imposible pretender que con la provisión de vacunas y la logística que tenemos podamos vacunar a 20 millones de personas en tan poco tiempo", señaló el profesional de la salud, en declaraciones a 0223 Radio.

El exconcejal de Acción Marplatense consideró que la imposición de una nueva cuarentena "se debería haber hecho unas semanas antes porque ya estábamos en una meseta muy alta" de casos de Covid-19. "Era cantado que esto iba a pasar mientras estamos entrando en el invierno y hay nuevas variantes del Covid-19", sostuvo.

"Cuando no se puede modificar la variante de la baja temperatura, de las variables del coronavirus, de la lentitud de la campaña de vacunación y de los pocos testeos, entonces lo único que queda es apretar y cerrar la circulación de personas con todo el daño que eso significa para el tejido social", aseguró.

En este sentido, el exsecretario de Salud de la comuna también reconoció que "pagan justos por pecadores" con este tipo de medidas y resaltó el cumplimiento de los protocolos en diferentes locales de la ciudad. "Los comercios estaban funcionando bien. También con esto se va a pagar la libertad de las personas de salir a caminar por la costa o por un parque y eso la verdad que no entraña ningún riesgo. La actividad productiva se va a ver reducida, y todo porque no se comprende la esencia del problema de esta pandemia", lamentó.

Ferro, además, anticipó que "probablemente esta no sea la última" medida de estas características que se adopte en el año y fundamentó, al respecto, que la etapa más cruda del invierno todavía no comenzó. "Ojalá podamos doblegar al virus pero en la medida que hay circulación se producen variantes va a ser muy difícil", aseveró.

"A los países que les va yendo mejor es porque están cuidando permanentemente la penetración de estas mutaciones del virus. Inglaterra al principio hizo todo mal pero ahora modificó las políticas y los resultados están a la vista: en enero tenía 1800 muertos por día y ahora tiene menos de 10. Ahí hicieron un encierro hasta marzo y los viajes seguían prohibidos hasta el lunes pasado", ejemplificó el médico, y razonó: "Eso es lógico porque no se puede estar vacunando mientras el virus está circulando por todos lados porque la gente no está inmunizada".