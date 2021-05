Fernández dijo que Montenegro fue uno de los dirigentes de la oposición “que no lo quiso escuchar” por las restricciones

El presidente Alberto Fernández se refirió al intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, como uno de los dirigentes de la oposición que “que no lo quiso escuchar” por el tema de las restricciones en la previa al récord de contagios y al confinamiento por 9 días en todo el país.

En declaraciones a CNN, el mandatario negó que el gobierno haya “privilegiado” la economía sobre la salud, cuando decidió autorizar el movimiento turístico por Semana Santa, debido a que “la Argentina es un país federal” y por lo tanto una medida restrictiva dependía del control de los gobernadores e intendentes, que decidieron lo contrario a los deseos del ejecutivo.

“Me acuerdo haber hablado por ejemplo, con alguien al que le tengo afecto y fue alumno mío, que es el intendente de Mar del Plata y decirle `por favor aunque sea pará esos tres días la administración pública porque vas a tener un problema´. Y no me quisieron escuchar. No solamente no me quisieron escuchar sino que salieron diciendo a qué iban a tener a la administración pública trabajando”, expresó el jefe de estado.

“No puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia", en relación a las 24 jurisdicciones federales que tiene el país, y aseguró haber advertido lo que podía pasar ante una segunda ola de contagios pero lamentó que algunas autoridades provinciales no lo hayan escuchado.

"Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el covid no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual", sostuvo este sábado en una entrevista grabada de día en la Quinta de Olivos.