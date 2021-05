Las sesiones en el Concejo estuvieron a punto de suspenderse por problemas de conexión

Las dos sesiones que tienen lugar este jueves en el Concejo Deliberante, que ponen en la agenda de debate diferentes temas claves para Mar del Plata, estuvieron a punto de no hacerse por problemas de conexión que se registraron a última hora.

La curiosa situación fue denunciada por la concejala del Frente de Todos, Marina Santoro, en el marco de las fuertes críticas que apuntó contra la gestión de Guillermo Montenegro por no haber invertido en distintas áreas durante los meses de pandemia.

Este jueves, la sesión especial y la sesión ordinaria se lleva adelante con una modalidad presencial distinta a la habitual: solamente están presentes las autoridades del cuerpo deliberativo y los presidentes de cada uno de los bloques políticos. El resto de los ediles está presente de manera remota.

Como más concejales tuvieron que conectarse virtualmente, el sistema digital VPN (Virtual Private Network) "no aguantó", según aseguró en el recinto Santoro, y los representantes políticos restantes tuvieron que recurrir a una conexión a través de la plataforma Zoom.

"Escuchaba a Lauria (NdR: concejal de Vamos Juntos) decir que se ahorraron 80 millones de pesos porque no se compraron vehículos. ¿Y por qué no se reasignaron esas partidas? ¿Por qué no reasignan en vez de ahorrar?", cuestionó la edil kirchnerista, quien agregó: "Creo que esas necesidades pasan por las prioridades del vecino que claramente en pandemia y con esta situación socio económica y sanitaria pasan por trabajo y empleo. Y también por la salud".

Bajo la misma línea, la representante del Frente de Todos agregó: "Tampoco tienen otras menores. Qué raro que tampoco usaron ese dinero en inversión tecnológica. Hoy a la mañana nos quedamos sin sesión porque el sistema no aguantó y tuvimos que transmitir por Zoom y no por VPN".

Horacio Taccone, el presidente de la bancada de Acción Marplatense, minimizó la problemática y consideró que son "cosas que a veces pasan". "Si hubiéramos estado más tiempo intentando solucionarlo, lo hubiéramos hecho pero se optó por otra plataforma. No creo que esto sea una falta de inversión en tecnología. A veces la tecnología falla. Creo que todos acá ponen lo mejor de sí para que las cosas funcionen bien", aseveró.

En la misma sintonía se expresaron las autoridades del cuerpo deliberativo, quienes aseguraron que "jamás" estuvo en peligro la continuidad de la tarea legislativa por los inconvenientes se suscitaron por la mañana. "Rápidamente se solucionó todo", aclaró el presidente del HCD, Ariel Martínez Bordaisco.

Las declaraciones de la opositora se hicieron en el marco del desarrollo de la sesión especial en la que se trata la rendición de cuentas del presupuesto 2020 que presentó el Gobierno de Guillermo Montenegro. Una vez que finalice este tratamiento, por la tarde se pasará a analizar diferentes proyectos en sesión ordinaria, donde la principal expectativa pasará por la declaración de la emergencia del transporte público.