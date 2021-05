"Son insensibles", "Me sentí escupida en la cara": así fue la tensa sesión especial en el Concejo

Fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición se escucharon este jueves por la tarde en el Concejo Deliberante durante el debate que en sesión especial que terminó con la aprobación de los presupuestos ejecutados en el 2020 por el Gobierno de Guillermo Montenegro y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse).

A partir de los planteos que hicieron algunos integrantes del Frente de Todos, bloque que anticipó su férreo rechazo a las cuentas del Ejecutivo, empezó a escalar la tensión en el recinto y hubo respuestas álgidas de uno y otro lado.

La concejala kirchnerista Marina Santoro acusó a la gestión de Montenegro de "desidia" y de ser "insensible" y criticó duramente la subejecución presupuestaria que observó en distintas áreas municipales, como Salud y Zoonosis.

"Parece que se alinearon los planetas en contra de Montenegro para que no se haga la gestión que la ciudad necesita y la verdad que no es así. Acá no cuidaron al vecino porque no quieren cuidar al vecino. Acá no invirtieron en salud porque piensan que la salud es un gasto", aseguró.

En su intervención, la edil del Frente de Todos reconoció que el resultado de la rendición de cuentas de la administración municipal "indigna y mucho". "Da mucha impotencia escuchar que los concejales del oficialismo le echan la culpa todos y al contexto de pandemia la única responsabilidad es de Montenegro", apuntó, y agregó: "Eso se llama decisión política. Deberían decir las cosas como son y asumir lo que hicieron y lo que no".

"El nivel de subejecución presupuestaria muestra desidia, falta de esfuerzo y hasta una insensibilidad muy grande en un año de pandemia", planteó Santoro, quien denunció al Gobierno de no haber gastado 210 millones de pesos y de "haberse ahorrado un Cema (NdR: el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias)" con ese dinero.

La opositora extendió la crítica a la "política neoliberal" de Juntos por el Cambio y consideró que el balance del primer año de gestión de Montenegro muestra que "es peor que el exintendente Carlos Arroyo". "Eso es lo que dejamos de manifiesto y por eso votamos en forma negativa", enfatizó, y pidió: "Seamos honestos con los vecinos, con lo poco que hicieron lo que en la gestión".

Tras esas declaraciones, tomó la palabra la presidenta de la Coalición Cívica, Ángelica González, y exigió un pedido de disculpas por parte del Frente de Todos. "El Concejo Deliberante fue agredido, bastardeado y fuimos acusados de estúpidos", entendió, y añadió: "Me parece que somos funcionarios que tenemos la responsabilidad absoluta de tener un lenguaje impecable y un respeto sobre el otro. Para mí hubo una discriminación absoluta".

La concejala que forma parte del interbloque del oficialismo denunció al kirchnerismo de "querer convencer a la población de la ciudad de cosas que no son errónea". "Me sentí escupida en la cara", graficó, y ratificó: "No es que el gobierno escupió en la cara a nadie. Este gobierno hizo mucho más de lo posible y cuido mucho al ciudadano durante la pandemia".

La titular de la bancada radical, Vilma Baragiola, y el referente de Agrupación Atlántica, Mauricio Loria, compartieron los dichos de González y luego, al sentirse aludida, Santoro volvió a intervenir en el recinto y aclaró que "no hizo ninguna agresión a título personal". "Decir insensible o neoliberal no es ningún insulto sino algo que está dentro de la discusión en términos políticos", justificó.

Uno de los últimos ediles en tomar la palabra durante el tratamiento de la rendición de cuentas fue Horacio Taccone, de Acción Marplatense, quien si bien anticipó el acompañamiento al expediente del oficialismo no evitó sumar más críticas contra el Gobierno de Montenegro.

"No encontramos objeciones formales para realizar y la ley dice que nos tenemos que expedir sobre eso. Pero también me veo en la obligación de decir que, atrás de las formalidades, no vemos nada. La ausencia que ven los vecinos en los barrios es la ausencia de éxito de esta rendición", sentenció.

El representante del partido vecinal se diferenció del Frente de Todos y dijo que "Arroyo y Montenegro son lo mismo" aunque reconoció que a los marplatenses "no les está yendo muy bien en el año y medio de pandemia". "Montenegro todavía no tuvo certeza para mostrar el motivo por el cual quiso el Gobierno", acusó.

"Detrás de la pandemia no vemos un plan y si no lo vemos, creemos que no existe. Si hubiese un rumbo, entenderíamos perfectamente las demoras que están justificadas por la pandemia que nos toca vivir", agregó Taccone, quien pidió, después de las tensiones en el recinto: "Hay que levantar menos la voz y menos la mano; lo único que tiene que levantar vuelos son nuestros ideales".