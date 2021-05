Trabajadores hoteleros rechazan la intención de empresarios de suspender al personal

La Agrupación Hotelera y Gastronómica "25 de Mayo" manifestó preocupación y rechazo al planteo de los empresarios de la hotelería de Mar del Plata, que según advirtieron, piden suspender al personal hasta fin de año, afectados por la pandemia y consideraron que esa solicitud fue "egoísta" e "individualista".

Para la agrupación sindical, los 12 pedidos que hizo la hotelería marplatense para no caer en la quiebra generó hondo malestar entre los trabajadores. "Esto no es un sálvese quien pueda, de esta salimos entre todos, la variable de ajuste no puede seguir siendo el trabajador", indicó Pablo Santín, referente de la agrupación.

El dirigente hotelero aseguró que frente a la crisis que atraviesa el sector en función de las restricciones y de la falta de actividad turística, "es fundamental que haya mayores medidas de ayuda por parte del Estado” y solicitó a los empresarios a que “reflexionen sobre el punto 3, que habla de suspender al personal hasta fin de año, porque los trabajadores venimos haciendo enormes esfuerzos y sacrificios para cuidar a las empresas".

"Nos parece egoísta e individualista pedir la suspensión del personal. Entendemos que desde el gremio hace mucho tiempo les dan carta libre, pero no por eso van a dejar a los trabajadores a la deriva", respondió Santín al planteo formulado desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad.

"Acompañamos muchas de las medidas, como la reducción de la carga impositiva, la reimplementación de los ATP y todo lo que genere alivio para evitar cierres y sostener las fuentes de trabajo, pero es descabellado pedir que suspenda a los trabajadores", añadió el dirigente.

"Sabemos que hay muchos hoteles que han recibido ayuda económica y beneficios desde que se inició la pandemia y cerraron sus puertas, suspendiendo al personal con reducciones salariales, y han aprovechado para realizar reformas internas. Decían que no tenían para pagarle al personal y por otro lado reformaban el hotel", comentó.

"Acá no solo advertimos una cuestión de individualismo, sino que nos gustaría que los empresarios de la hotelería marplatense sean un poco más agradecidos con sus trabajadores, que son los que hacen funcionar las empresas, ya que desde marzo de 2020 venimos sacrificando ingresos y derechos para que ellos no se fundan", agregó el trabajador y referente de la Agrupación "25 de Mayo".

No obstante, Santín insistió en que de esta crisis "salimos todos juntos" y por último advirtió: "Nosotros entendemos la situación de los empresarios. Es totalmente razonable que estén preocupados porque el sector no tiene ingresos hace mucho tiempo, pero consideramos que de la misma manera que nosotros hacemos un gran esfuerzo como trabajadores, ellos también deben hacerlo y podemos trabajar juntos en pos de defender el trabajo. Esto no es trabajadores versus empresarios, es tirar del carro para el mismo lado y unidos ante la peor adversidad siempre seremos más fuertes trabajando en conjunto", finalizó.