Después de 7 meses de espera, aprobaron el plan para reactivar la construcción

El Concejo Deliberante finalmente aprobó este jueves por la tarde en sesión ordinaria el Plan de Reactivación de la Industria de la Construcción que había elevado el Gobierno de Guillermo Montenegro en octubre de año pasado, en plena crisis del coronavirus y con el porcentaje (26%) de desocupación más alto que marcó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en toda la historia de Mar del Plata.

Por unanimidad y con algunas abstenciones puntuales del Frente de Todos y el Frente Renovador a algunos de los 9 expedientes, las distintas fuerzas políticas decidieron dar el aval definitivo a la iniciativa general que presentó el oficialismo después de consensuar diferentes aspectos con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y otras cámaras empresarias del sector.

La concejala Marianela Romero aseguró que con el nuevo régimen promocional no solo se verá beneficiada la construcción sino que "promoverá la reactivación de muchas otras áreas que tangencialmente también le van a generar un impacto positivo". "Creo que todos estos proyectos vienen a plantar esta necesidad de transformar lo que puede ser mejor para una modificación definitiva", consideró.

"Nos costó entender las diferencias entre incentivos y modificaciones permanentes pero logramos generar un proyecto más que no estaba remitido por el Ejecutivo que fue generar una comisión para analizar un sistema de compensaciones urbanísticas", agregó la edil radical, quien también preside la comisión de Obras del HCD, sobre algunos de los aspectos del expediente.

Desde el Frente de Todos, en tanto, valoraron el "trabajo en conjunto" pero consideraron que la propuesta para trabajar el amplio proyecto "no fue la adecuada ni la más inteligente". "Estamos convirtiendo de 13 anexos que hoy termina en 9 ordenanzas distintas y separado en 4 partes y eso demuestra el trabajo de relatoría y de cómo ponernos de acuerdo. Quizás, si se presentaba de otra manera esta propuesta se podían agilizar los tiempos del tratamiento", señaló la concejala Virginia Sívori.

"Este proyecto no tiene la mirada que nos gustaría incorporar de las modificaciones permanentes. También creemos que las certezas que se le puedan dar a la construcción en el mediano y largo plazo generarían que se generen más desarrollados vinculados a este sector. Entendemos que esa mirada no está", aclaró la opositora, quien agregó: "Estamos dispuestos a seguir trabajando para que la ciudad tenga una planificación".

A través de cambios planteados en el Código de Ordenamiento Territorial, el proyecto impulsado por el Ejecutivo local pretende favorecer la llegada de nuevas inversiones al sector que ha sido uno de los más castigados por el parate general abrupto de la pandemia y que ya arrastraba diferentes inconvenientes por las devaluaciones de años anteriores que repercutían directamente en el costo de los insumos esenciales.

"Este escenario inédito nos lleva definir también una serie de herramientas de planificación que activen la industria, pero que además tenga la visión en la oportunidad que presenta esta crisis para la formulación de nuevos instrumentos con una mirada de mediano y largo alcance que permita, en esta ocasión, ponernos en la senda de la solución de algunos problemas urbanos de larga data", se justifica como uno de los argumentos en la introducción del texto del proyecto de ordenanza.

En marzo, la iniciativa se había reactivado el tratamiento del expediente después de constantes quejas de referentes de construcción en la ciudad. "Si no lo quieren votar, no hay problema. Pero por lo menos que expliquen por qué no lo hacen. Nadie dice por qué no avanza este proyecto", habían planteado desde la Uocra, ante las demoras en la discusión legislativa, en la previa a un anuncio de un paro que finalmente no se llevó adelante en la ciudad.

A lo largo de la pandemia del coronavirus, el gremio fue una de las voces más críticas dentro del ámbito de la construcción por la falta de inversiones privadas y la carencia de trabajo que se acusa. La problemática, de todos modos, viene de arrastre en Mar del Plata; de hecho, en febrero del año pasado, ya se había organizado una masiva protesta en las puertas de la Municipalidad para pedir por un reimpulso de la obra pública.

En el 2020, y por el impacto del parate general de la pandemia, en la industria local se acusó la pérdida de unos 8 mil puestos de trabajo registrado, según los sondeos de la Uocra. La falta de actividad no se extendió en el tiempo ante la decisión gremial de promover una "huelga a la japonesa" que hizo caso omiso a las restricciones del Gobierno de impedir el desarrollo de cualquier tipo de tarea por el eventual riesgo de contagio de Covid-19.

Ejes del proyecto

Intervenciones Urbanas Mixtas

a.- Áreas de Acuerdo Urbanístico (AAU)

b.- Áreas de Proyectos de Integración Socio Urbana (APISU)

Instrumentos normativos

a.- Instrumentos de Promoción

1. Distrito de Tecnologías del Conocimiento y de la Innovación (TECI)

2. Promoción a los distritos residencial uno y dos (R1 y R2) y Distritos Centrales uno (C1, C1a y C2).

3. Incentivos a la cesión de Espacio Público.

4. Promoción sobre planos de construcción presentados u aprobados en periodo de Pre Pandemia.

5. Medio Ambiente. Incluidos en los instrumentos normativos.

b.- Incorporación al COT

1. Distrito C5- Constitución.

2. Distrito R4e y R4 Paso.

3. Incorporación selectiva al Código de Ordenamiento Territorial del la Ordenanza de Promoción nº 20437.

4. Área Complementarias y Urbanizaciones Cerradas

5. Modificaciones al COT-RGC.

Instrumentos de Gestión

1. Regularización

2. Fondo Fiduciario

3. Creación de la Mesa de Gestión de Planificación Urbana