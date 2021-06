Aicega justificó su rechazo al cupo laboral trans: "Hay una discriminación inversa"

El diputado marplatense del PRO, Juan Aicega, justificó su voto negativo contra el proyecto que aprobó este jueves la Cámara de Diputados de la Nación para garantizar el "Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero" al acusar una "discriminación inversa" y reclamó al Gobierno que profundice las políticas de generación de trabajo para los "millones de argentinos que no pueden acceder a este derecho".

"La política de cupos es discriminatoria. La Constitución asegura el acceso al trabajo de todos los argentinos. Estamos segmentando y generando desigualdades que más que favorecer van a terminar perjudicando a muchos argentinos", sostuvo el legislador, en declaraciones a 0223 Radio, y agregó: "Hay un importante número de desempleo en Mar del Plata y hacer este tipo de diferencias genera una discriminación inversa".

El exconcejal de la ciudad aclaró que "no está en contra de facilitar el acceso de trabajo a nadie" pero consideró que el Estado debe "ir por algo más importante y generar condiciones de oferta de empleo para que todos puedan acceder". "Esto está bien, es una lucha de un sector que lo viene haciendo fuertemente, que pone su voz, pero en mi caso sostengo que este tipo de derechos debe ser extendido a la mayoría de los argentinos", remarcó.

Aicega, particularmente, cuestionó que a las personas que integran este colectivo "no se le exijan requisitos de educación" y que tampoco se tengan en cuenta sus antecedentes penales a la hora de contratarlos para un trabajo, tal como dijo que plantea el proyecto de ley aprobado en la Cámara baja. "Hay mucha gente que tampoco puede estudiar, que también tuvo problemas con la Justicia, y esto queda muy acotado a un grupo minoritario. Cuando legislamos para minorías, hay muchas injusticias", planteó.

"Una forma de ver el acceso al trabajo es la igualdad para todas las personas. No desconozco desde el sector trans encuentra dificultades para acceder al trabajo, que es un sector relegado, que tiene sus cuestiones dificultosas para empezar a trabajar, pero no apoyo la idea de legislar para un sector minoritario y no hacerlo para los millones de argentinos que también tienen dificultades para acceder al trabajo", insistió.

"Mar del Plata es una zona verdaderamente fría"

El diputado celebró al media sanción que también consiguió la iniciativa impulsada por el Frente de Todos para recategorizar a Mar del Plata y permitir descuentos de entre el 30 y el 50% en las tarifas de gas residenciales y recordó que se trata de un reclamo "histórico" que fue unánime para "todo el arco político de la ciudad" así como para diferentes entidades y organizaciones civiles.

"Hoy creo que este proyecto abarca zonas muy amplias de Argentina, no sé si todas son necesarias y quizás algunas que sí los son han quedado afuera, todas las leyes son manta corta, pero creo que a través de esta decisión que toma el Ejecutivo no nos podemos oponer", reconoció.

El dirigente opositor dijo que "todo lo que pueda llevar alivio a los vecinos de Mar del Plata es obligación hacerlo, votarlo y acompañarlo". "Lo que queda claro es que Mar del Palta es una zona verdaderamente fría. Que los vecinos hoy, y más en esta situación de pandemia, de necesidades básicas insatisfechas, encuentran un alivio de esta manera", ratificó.

En este marco, también se refirió al escenario político de General Pueyrredon y respaldó la gestión del intendente Guillermo Montenegro. "Le tocó una situación muy difícil para gobernar como a todos pero creo que lo va haciendo muy bien. Demostró una forma de gobernar con apertura, convocando a todas las fuerzas, y me parece que a pesar de la pandemia no paró de hacer todas las actividades que tiene que hacer una gestión", concluyó.