Bianco: “No hay discriminación, que haga cumplir la normativa así bajan los casos”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que en el regreso de las clases presenciales "se está cumpliendo la ley y respetando los indicadores" epidemiológicos y descartó que haya discriminación en la medida que anunció el gobernador.

Los dichos de Bianco llegaron luego de que el intendente Guillermo Montenegro y otros jefes comunales del interior afirmaran que sus distritos fueron discriminados.

En declaraciones a Mañana Es Mejor por Radio Provincia, afirmó que “lo que es poco claro y serio es el papel de la oposición en el país y en nuestra Provincia. Hay una intención de poner palos en la rueda. Cada medida que toma los gobiernos nacional y provincial salen a criticarla sin argumento real".

Bianco explicó, ante el pedido de algunos intendentes de Juntos por el Cambio, que “con el nivel de incidencia de casos si un distrito está en fase 2 es inviable que haya presencialidad. Es una medida de cuidado que adoptó el gobierno nacional. Yo les diría que hagan cumplir la normativa así bajan los casos. No hay discriminación”.

Agregó que “ahora el problema son los distritos del interior que tienen mayor incidencia de casos, pero retomaremos la presencialidad cuando se normalice la situación".

Sobre la situación de la Provincia en cuanto a las cifras de contagios de Covid dijo que "los niveles son altos y preocupantes" pero remarcó que están "relativamente mejor en base a las medidas que se tomaron porque dieron resultado".

Bianco sostuvo que “(el Jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta ha decidido no respetar el DNU, es una decisión política que nos la dijeron en una reunión que tuvimos. No puedo discutir eso, pero si hay un decreto me parece gravísimo no respetarlo. Algunas cosas pudimos coordinar pero otras no. Acá en la provincia de Buenos Aires siempre se respeta la Ley, adaptada a nuestra fase".

Finalmente, reitero que “le pedimos a la sociedad que mantenga las medidas de cuidado y no se relaje".