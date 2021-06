"Hay una nueva generación que no tiene proyecciones por la falta de un trabajo estable"

El referente marplatense de Barrios de Pie, Rodrigo Hernández, pidió a las autoridades gubernamentales que reviertan el "deterioro" que acusa en la juventud como consecuencia de la falta de acceso al trabajo e insistió en la necesidad de promover y destinar mayor presupuesto a políticas públicas que ataquen este problema.

"Estamos ante una nueva generación que no tiene proyección, que no tiene un trabajo blanco y estable, algo que quizás no le pasaba a nuestros abuelos y a algunos de nuestros papás. Hoy eso no pasa en los jóvenes y se va a sufrir en el futuro pero es lo que está como dejando consecuencia esta crisis", lamentó el dirigente social, al compartir su mirada sobre el escenario que agravó desde el 2020 la pandemia del Covid-19, y sostuvo: "En la juventud hay un deterioro que hay que revertir rápidamente con políticas públicas, fuentes laborales y con potenciar laburos".

Si bien no se mostró a favor de la presencialidad por el número de contagios que se observa hasta esta fecha, Hernández también dijo que "la cuestión de la conectividad se hace cada vez más presente en los barrios" por las falencias de accesibilidad. "Ese dejarte afuera del sistema de una forma integral está pegando fuerte en los jóvenes", remarcó, y agregó: "Esto desenmascara cuestiones terribles: gente que no puede acceder porque no tiene un celular acorde, o no tiene celular ni computadora, o no le dan datos, y eso hace que pierda clases".

Al mismo tiempo, el representante de la organización con alcance en todo el país reconoció que "la contención en la presencialidad es central". "A muchos nos ha pasado que durante una clase tenemos un 'click' por algo que dice un profesor y nos damos cuenta de que tenemos que ir por ahí. Y quizás hoy muchos adolescentes se están perdiendo de ese 'click' que genera el docente en una clase y que les puede marcar el camino a futuro", consideró, y añadió: "Con la virtualidad es muy complejo que se dé eso y poder construir un futuro mancomunado a través de estos procesos educativos".

En el marco de su rol de profesor, mostró preocupación por las personas que en este contexto signado por el Covid-19 han abandonado el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines). "Se ven las dificultades económicas y muchos terminan dejando por una situación que no tiene que ver con el desinterés sino con vivir el día a día, con tratar de llegar a comer. Eso pasa por la falta de previsibilidad económica", aseguró.

Hernández, quien también forma parte de los Comité Barriales de Emergencia (CBE), reiteró que la situación "es muy difícil" en los barrios de los sectores más vulnerables de la sociedad porque "la mayoría de la gente se debate entre cuidar su salud y cuidar el mango como puede". "Los contagios son más frecuentes y se complejiza pero lo que desmoraliza es la situación laboral", aclaró, en una entrevista con 0223 Radio.

En este marco, el dirigente destacó que el intendente Guillermo Montenegro "haya cumplido con el compromiso" de reforzar la asistencia alimentaria después de transitar varios meses de reclamo por el abrupto recorte que se aplicó a fines del año pasado. "Valoramos el gesto de reactivación de la Mesa Social y de incrementar estos números pero está claro que tampoco alcanza", manifestó.

Durante el año pasado, el Municipio entregó unas 20 toneladas de alimentos a los CBE que se repartían en más de 350 comedores y merenderos. Luego, desde enero, esa cifra se redujo a 7 toneladas y a partir de ahora se sostendrá en 12. "Nuestro norte sería superar los 20 mil kilos y estamos trabajando para lograr eso en algún momento", anticipó, y agregó: "Hoy discutimos lo alimentario pero el norte está en la generación de trabajo genuino para cada familiar y la verdad que no se avizora alguna solución rápida".