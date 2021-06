Tras los anuncios de Kicillof, Montenegro denunció que “Mar del Plata está siendo discriminada”

El intendente Guillermo Montenegro denunció que Mar del Plata fue "discriminada" por el gobernador Axel Kicillof por no incluirla dentro de las ciudades que podrán retomar la presencialidad educativa a partir del miércoles y anticipó que insistirá con el reclamo durante este fin de semana para tratar de revertir la disposición provincial.

El jefe comunal evitó "politizar" la polémica pero consideró que "se tiene que reveer esta decisión por cómo son los criterios y por cómo se aplicaron los criterios específicamente para nuestra ciudad". “Hoy, la consecuencia es que no hay clases y esa decisión la toma la Provincia y por eso vamos a hablar”, señaló.

"Los números y condiciones objetivas para que las clases vuelvan son muy claras en Mar del Plata. Voy a dialogar este fin de semana y también lo voy a plantear formalmente por escrito durante la semana que viene ante a las autoridades de la Provincia", insistió, y recordó que en marzo había 9 de cada 1000 chicos infectados con Covid-19 mientras que, en mayo - con la clases - ese mismo número había variado a 10 de cada 1000

En diálogo con Teleocho Informa, Montenegro confesó que no termina de "entender" la aplicación de los diferentes criterios epidemiológicos y sanitarios en el contexto de la pandemia para definir algunas restricciones. "No sé entiende por qué en otros distritos hay clases presenciales y acá no. Creo que necesitamos que a todos nos aclaren esto", dijo, y ratificó: "Estoy convencido de que las condiciones de nuestra ciudad ameritan para que haya clases en el aula".

"Con esta decisión, están discriminando a nuestra ciudad y por eso voy a hacer los planteos que tengo que hacer. Esta decisión tiene que ser vuelta para atrás", aclaró, y reiteró que la presencia de los alumnos en las escuelas "no solo tiene que ver con lo pedagógico" sino con lo "emocional" y con la actividad laboral diaria que deben cumplimentar padres y madres.

Frente a las escalinatas de la Municipalidad de General Pueyrredon, este viernes se desarrolló una tercera vigilia "por la educación" que fue convocada por el colectivo Padres Organizados Mar del Plata, cuyos integrantes no ocultaron su "enojo" para con el gobernador. "Parece difícil pensar que tengamos peores índices sanitarios que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)", apuntaron.

Entre otros anuncios, Kicillof dijo este viernes que desde el miércoles todos los distritos del conurbano así como Villa Gesell, Adolfo González Chávez y Colón retomarán la actividad las aulas al pasar de la fase 2 a la fase 3. Esta decisión la justificó al reconocer una baja en los contagios que sacó estrés al sistema sanitario y mantuvo la incidencia pro debajo de los 500 contagios cada 100 mil habitantes. En el Amba, según el mandatario, en los últimos 15 días la incidencia fue de 401 casos.

Sin embargo, en General Pueyrredon no se advirtió la misma situación por lo que permanece en fase 2, de modo tal que las restricciones que rigen por esta fecha se mantendrán vigentes hasta la semana que viene, por lo pronto. "Hay que cuidar la presencialidad. Falta mucho para que los números bajen a los niveles deseables", aclaró, en el Salón Dorado de Casa de Gobierno.