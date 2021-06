La Sputnik Light demostró una eficacia del 78,6% en personas mayores en un estudio en la Argentina

La vacuna contra el coronavirus Sputnik Light (que es el primer componente de la vacuna Sputnik V) demostró una eficacia del 78,6% en personas mayores de acuerdo a datos recopilados por el Ministerio de Salud bonaerense, informó hoy el Fondo de Inversión Directa de Rusia (Rdif).



La conclusión surge del análisis de datos de más de 186 mil personas entre 60 y 79 años, de las cuales más de 40 mil habían recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik (que es la Sputnik Light) como parte del Plan de Vacunación masiva que se lleva adelante en la Argentina.

"La tasa de infección entre el día 21 y el 40 desde la fecha de recepción de la primera dosis fue solo del 0,446%. Al mismo tiempo, la tasa de infección entre la población adulta no vacunada fue 2,74% durante un período comparable", indicó el comunicado del Rdif.



Para calcular la eficacia el estudio restó la tasa de infección de la población adulta vacunada a la tasa de la población no vacunada y la dividió por ésta última obteniendo una eficacia del 78,6%, según consignó la agencia de noticias Télam.

No obstante, la provincia de Buenos Aires informó que "al analizar en detalle la composición y características asociadas a un mayor riesgo en ambos grupos, se encontró que el porcentaje de presencia de comorbilidades y la distribución de edades difería: el grupo de no vacunados era más joven y el de vacunados presentaba mayor número de comorbilidades".



"Esto motivó a realizar otro enfoque ajustando estas variables e identificando un grupo de no vacunados con la misma distribución etaria, de género y de comorbilidades que terminó dando los resultados definitivos" que arrojaron una eficacia del 78,6%, porcentaje similar al arrojado en el estudio realizado en Rusia de la Sputnik Light que daba una eficacia del 79,4%.

“La publicación de datos independientes en la Provincia de Buenos Aires confirma alta eficacia de la vacuna rusa para las personas mayores que se encuentran en un grupo de alto riesgo", indicó en el comunicado Kirill Dmitriev, CEO del Rdif.



Dmitriev sostuvo que "el nivel de eficacia arrojado es más alto que el de muchas vacunas de dos dosis. Como el informe del Ministerio de Salud bonaerense ha demostrado, la vacunación con Sputnik Light (el primer componente de la vacuna Sputnik V) puede reducir el número de infecciones y hospitalizaciones".