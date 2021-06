Juntos por el Cambio pide informes por la "desaparición" de 21 camas de terapia intensiva

La polémica por el cambio establecido por el gobierno nacional de los criterios para determinar qué municipio se encuentra en situación de alarma epidemiológica motivaron que Mar del Plata cayera a la fase 2 porque la tasa de incidencia le da por encima de los 500 casos cada 100 mil habitantes. Hasta la modificación, se requería superar la barrera en los dos indicadores, algo que no ocurre en Mar del Plata, que tiene una ocupación de camas de terapia por debajo del 80%.

Esa realidad no era compartida por los efectores de salud quienes advertían que la ocupación de camas de terapia estaba al borde del 100%, mientras el sistema de gestión de camas del gobierno de la provincia de Buenos Aires mostraba cifras distintas. El propio jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó el último viernes que la ocupación de terapia en Mar del Plata era del 63%. Sin embargo, en las últimas horas algo cambió. Y ese cambio motivó que desde Juntos por el Cambio presenten un pedido de informes a la provincia en el Concejo Deliberante para tener precisiones.

Hasta la semana pasada, el sistema de gestión de camas que administra el gobierno nacional y al que el municipio tenía acceso para realizar el seguimiento de camas mostraba un total de 196 camas de terapia intensiva en General Pueyrredon. En medio del crecimiento de contagios que se advirtió en los últimos días, que lógicamente se tradujo en una suba de pacientes críticos, los funcionarios municipales se sorprendieron al consultar el tablero de control: ahora reporta que General Pueyrredon tiene 175 camas.

A partir de este cambio, el concejal Agustín Neme impulsa un pedido de informes en el cuerpo legislativo para que las autoridades sanitarias expliquen cuál es el motivo por el cual de una semana a la otra el distrito perdió 21 camas de terapia intensiva.

Extraoficialmente, desde Zona Sanitaria VIII habían explicado a 0223 que el tablero de gestión de camas que tenía la provincia contabilizaba camas de terapia que no podían utilizarse para casos de coronavirus, como camas pediátricas o en unidades coronarias. No obstante, el pedido de informes apunta a conocer el detalle preciso de la cantidad de camas de cada establecimiento, algo que no pudo establecerse fehacientemente a lo largo de la pandemia.