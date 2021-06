Video: una mujer busca al conductor que la atropelló y la dejó tirada en la calle

Lorena Granadino tiene 39 años y la noche del 21 de febrero su vida dio un giro inesperado después de sufrir un accidente de tránsito en el barrio Florencio Sánchez de Mar del Plata. A más de cuatro meses del siniestro, el automovilista aún no fue identificado y la víctima pide ayuda para dar con él.

El hecho se registró alrededor de las 22 en inmediaciones de Juana Manso y Antártida Argentina cuando Granadino se disponía a cruzar la calle con otras dos personas que la acompañaban. En las imágenes que quedaron registradas en la cámara de seguridad de un café de la zona se observa que una camioneta de color roja la impacta a toda velocidad sin detener su marcha a pesar del choque.

Según relató a 0223, las cámaras de seguridad de la zona no pudieron identificar el vehículo y el caso no tuvo mayores avances. "Hasta el momento no encontraron ningún dato y yo sigo esperando. Quedó todo en la nada", sostuvo.

Producto del violento accidente, Granadino sufrió un impacto en la cadera que la dejó en silla de ruedas por dos meses. Por estos días, a la espera de un avance en la investigación, la mujer se desplaza con muletas sin la posibilidad de efectuar alguna tarea de trabajo como lo hacía previo al siniestro.