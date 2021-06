Montenegro se anotó este lunes para recibir la vacuna del coronavirus

El intendente Guillermo Montenegro reveló que este lunes se anotó para recibir la vacuna del coronavirus después de transitar casi cinco meses de una campaña que lleva más de 210 mil personas vacunadas en Mar del Plata y también anticipó, por otro lado, que espera que “entre septiembre y octubre estén todas las actividades habilitadas” en la ciudad.

"Se viene vacunando a los menores de 60 años con y sin factores de riesgo. En lo personal no lo he hecho aún, me anoté el lunes pasado porque estoy en el rango”, confirmó el jefe comunal, en declaraciones a Radio Provincia.

Desde un principio, el jefe político de la ciudad, que tiene 58 años, nunca hizo críticas públicas a las vacunas- cuando, en los primeros meses, algunos sectores ponían en duda su nivel de eficacia - pero sí había dicho que iba a esperar a recibir su dosis hasta que "estuvieran vacunadas todos los grupos que corresponden".

Montenegro señaló que la campaña de vacunación en el distrito viene “con un buen plan” aunque aclaró que “quisiéramos que fuera más rápida". "La salida de la pandemia tiene que ver con la vacunación, por eso ponemos todo el servicio municipal a disposición", reiteró.

Durante la entrevista, el intendente también se refirió a la situación que atraviesa la ciudad en este nuevo pico de la segunda ola y reconoció que hay "una meseta alta de contagios" aunque ratificó que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se sostiene en un 60%.

“Hoy la situación es prestar atención diaria de los contagios y ver cómo impacta en el sector sanitario y económico, hay que buscar soluciones", consideró, y anticipó que espera, con el avance de la vacunación, que para “entre septiembre y octubre tener todas las actividades habilitadas” en General Pueyrredon después de las fuertes restricciones que rigen por esta fecha en el distrito.

Respecto al plano político, el jefe comunal aseguró que “en este momento hablar de candidaturas es estar alejado de los problemas de la gente, es algo que me enoja y no tengo tiempo de pensar en eso”.