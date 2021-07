La silenciosa recta final

Este jueves, cuando el calendario marque 1º de julio, ingresaremos a un mes clave en el calendario electoral: el 24 de julio cada espacio deberá presentar las listas de prencandidatos. En medio de una pandemia que todavía amenaza al país, la rosca que gana terreno en las semanas previas a esta fecha se realiza de manera silenciosa. Pero está claro que se realiza.

El espacio más convulsionado hoy es Juntos por el Cambio. No por las turbulencias domésticas, que parecen no sacudir demasiado la nave, sino por la disputa de poder que se da en las más altas esferas. Horacio Rodríguez Larreta no disimula su proyecto 2023. Luego de crecer detrás de la figura de Mauricio Macri y consolidarse como un ladero fiel y eficaz, el jefe de Gobierno porteño aspira a ser el conductor del principal espacio opositor en el país.

La puja de conducción lo llevó a enfrentarse con el propio Macri y con Patricia Bullrich, actual presidenta del Pro a nivel nacional. El ala dura, los halcones. En ese contexto Larreta busca posicionar a su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, como cabeza de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Emparejó a Santilli con Jorge Macri, primo del expresidente e intendente de Vicente López. Supuso que, pese a la resistencia, su candidato terminaría ganando la pelea.

Sin embargo, antes de que suene la campana, la Unión Cívica Radical hizo una jugada que cambió el escenario. El partido siempre fue un sostén territorial para Juntos por el Cambio, pero la carencia de figuras de peso electoral no le permitía discutir de igual a igual el armado de listas. La irrupción de Facundo Manes en el tablero electoral le dio un nuevo impulso. Y no son pocos los que impulsan la unidad detrás de la figura del neurocientífico.

“Si Manes hubiese llegado por el Pro no habría discusión. Pero hoy el escenario es una lista de unidad con él a la cabeza o una interna con Santilli”, confió un dirigente del radicalismo. En el Pro marplatense también reina la incertidumbre. “Hoy, arriba hay Paso”, analizó un funcionario del Ejecutivo local, con más pesar que entusiasmo.

Guillermo Montenegro, que recibió una caricia del Indec con la caída el desempleo en Mar del Plata, se fotografió en las últimas semanas en varias oportunidades con Rodríguez Larreta y ratificó que, dentro del Pro, su sector de pertenencia es el que encabeza el jefe de Gobierno porteño con la exgobernadora María Eugenia Vidal, que está decidida a regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en el plano local tiene una alianza férrea con la UCR y, especialmente, con Maximiliano Abad, uno de los principales artífices de la jugada Manes. Una interna entre Manes y Santilli dejaría al intendente en una situación incómoda. Mucho más, si esas internas se trasladaran a los distritos, algo que hoy parece muy lejano.

Ni Abad ni Montenegro tienen voluntad de medir fuerzas en una Paso. “Nosotros respetamos al intendente. Obviamente queremos discutir el lugar del radicalismo y generar un acuerdo más grande que el que tenemos hoy. Pero no vamos a hacer locuras”, planteó un dirigente cercano al presidente del comité provincia.

Cerca del intendente tampoco creen que haya un escenario de enfrentamiento en Mar del Plata. Es más: hacen gala de la gestión con todos los espacios de Juntos por el Cambio. El coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, difundió este miércoles a través de las redes sociales un zoom que mantuvo el gabinete con Graciela Ocaña, que buscó justamente reflejar la variedad de colores de la gestión local. “Hay espacio para todos acá”, resumió un hombre del Ejecutivo.

La tensión arriba complica las definiciones abajo. “Es difícil poner los jugadores porque no tenemos cancha”, graficó un dirigente. Hasta tanto no se terminen de resolver las tensiones en las altas esferas las especulaciones sobre el armado de listas locales permanecerá. Hoy, en un escenario de unidad en Mar del Plata, las chances de que Fernando Muro (Pro) encabece la lista y Angélica González (Coalición Cívica) lo secunde crecen. Los dos puestos siguientes serían para el radicalismo (Ariel Martínez Bordaisco y Verónica Hourquebié).

De ahí en más, la puja será intensa porque ya son puestos de riesgo y nadie puede garantizar su ingreso al Concejo. “Para el quinto están los sectores del Pro de Monzó y de Giri o el peronismo”, deslizó un dirigente. Emiliano Giri, artífice de la llegada a la intendencia de Carlos Arroyo, comenzó a ganar espacio en el entorno de Montenegro.

Todas estas tensiones se dan en un marco de mucho sigilo. Los dirigentes saben que el humor ciudadano repele el clima electoral. “A esta altura, en 2019 toda Mar del Plata estaba empapelada por afiches de dirigentes de todos los partidos que buscaban posicionarse. Hoy, salvo Manino, nadie puso un afiche”, analizó un dirigente.

El Frente de Todos navega por un mar más calmo que su principal adversario político. “En Mar del Plata estamos ordenados”, asegura un dirigente de la principal fuerza opositora en la ciudad. Este miércoles, Fernanda Raverta, directora de Anses y referente del espacio en Mar del Plata, encabezó un Zoom con más de 500 dirigentes y militantes de la ciudad.

Dentro de ese panorama claro y calmo, la concejal Virginia Sívori será la cabeza de la lista, acompañada por un hombre del Frente Renovador. La campaña del espacio apunta no tanto a las críticas hacia la gestión de Montenegro (que las hay), sino a mostrar la gestión que lleva adelante el Frente de Todos en distintas áreas de Mar del Plata, como en el Puerto con Gabriel Felizia y en Punta Mogotes con Mariana Cuesta.

También hay un gran despliegue territorial de Anses en distintos barrios de Mar del Plata, con el director regional, Pablo Obeid, que sería el elegido para encabezar la lista de senadores por la Quinta Sección Electoral.

Sívori, a su vez, se convirtió en la principal vocera de planes, proyectos, subsidios y fondos que bajan de Nación y Provincia para Mar del Plata. Lógicamente, no todo es tan armónico. Rodolfo “Manino” Iriart irrumpió en la escena local fuertemente en los últimos 45 días, distanciado de Raverta. El director de Correo Argentino busca ganar espacio en el albertismo de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El otro espacio a la expectativa es Acción Marplatense, aliado al exministro del Interior Florencio Randazzo, que este fin de semana anunció que será candidato a diputado nacional. ¿Lo acompañará el exintendente Gustavo Pulti en la lista? Una de las versiones que circula por estas horas es que el líder del partido vecinal, muy cercano a Randazzo en el armado del espacio, tendría un lugar en esa lista. No obstante, desde su entorno no descartan que sea el primer candidato a concejal con el objetivo de sumar otros dos concejales para darle más peso en el cuerpo legislativo a AM.

A todo esto, en los últimos días comenzaron a circular encuestas, a sonar teléfonos para sondeos de dirigentes y a surgir cuestionarios en las redes sociales para conocer el apoyo a tal o cual dirigente. Será un cierre de listas distinto al de otros años (casi todo es distinto), pero entre zooms, redes sociales y encuentros virtuales, el año electoral ya está en marcha.