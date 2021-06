La Provincia asegura que la primera dosis de la vacuna no tiene vencimiento

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires aclararon que las vacunas contra el coronavirus que se aplican en el país no tienen vencimiento y aseguraron que “nadie se va a quedar sin segunda dosis”.

“Es muy importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”, remarcaron.



“En nuestro país el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas. Los esquemas se van a completar, nadie se va a quedar sin su segunda dosis. Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos”, indicaron desde el gobierno bonaerense.



En tal sentido, recordaron la importancia de revisar la App y la web. “No hace falta que vuelvas a registrarte. El turno para la segunda dosis te va a llegar cuando sea el momento”, señalaron.



“La evidencia científica nos da la tranquilidad de que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad. Sigamos cuidándonos entre todos y todas”, insistieron desde la provincia.

A través de la campaña Buenos Aires Vacunate, en la provincia ya se vacunaron 5.376.690 personas, de las cuales 1.051.608 completaron esquema con dos dosis.