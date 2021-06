A Argentina se le escapó en el final

El resultado deja un sabor amargo y la sensación es que el equipo se metió atrás, que los cambios no hicieron el efecto esperado y que hubo errores colectivos e individuales que le impiden a la Selección Argentina volver de Colombia con los tres puntos. Sin embargo, el análisis en frío puede ser más positivo, porque el conjunto nacional tuvo un gran primer tiempo, con una buena idea, con momentos de muy buen fútbol y encuentros que ilusionaron. Más allá de las variantes, si Ospina no tenía la noche que tuvo, seguramente el equipo de Scaloni podría haber definido la historia antes. Una falta innecesaria de Otamendi para meter al local en partido, y una salida jugando de Foyth cuando el reloj y el rival asediaba, terminaron siendo determinantes para el 2 a 2 final en Barranquilla.

El arranque de Argentina fue inmejorable, salió con actitud ganadora, con buena circulación de pelota y a pura contundencia. En 7' estaba 2 a 0 y era todo alegría "albiceleste" y confusión cafetera. Un tiro libre de De Paul encontró el salto ganador de Cristian Romero que metió un frentazo inatajable, y cinco minutos después luego de una serie de rebotes, le quedó a Leandro Paredes en el borde del área y el mediocampista del PSG dibujó una gran maniobra personal, fue dejando atrás defensores y ante el achique de Ospina tocó suave para estirar la diferencia. Había pasado más de un año para que un estadio colombiano tuviera público y los 10 mil presentes no podían creer lo que estaban viendo. Apático, sin intensidad defensiva ni ideas para atacar, el local se empecinó en meter centro que, la mayoría de las veces, fueron interceptados con solvencia por el arquero Emiliano Martínez.

El equipo de Scaloni era ampliamente superior, sacó el pie del acelerador, pero manejó bien la pelota, buscó el espacio y lo volvió a pisar cuando vio el lugar para entrar. Pero no tuvo la ambición de ir decidido a liquidarlo. Tampoco pasó sobresaltos, aunque el ingreso de Muriel (a los 29'), le dio otra estructura y otra claridad a Colombia. Sin embargo, el cambio se empezó a dar cuando Yerri Mina le cometió una durísima infracción a Martínez adentro del área, el arquero debió salir con cuello ortopédico y sus compañeros sintieron el impacto, les costó reacomodarse en esos minutos finales de la etapa inicial y el local apretó. Por suerte, luego de ser trasladado a un hospital, el arquero salió caminando y llevó tranquilidad de que sólo fue un golpe.

El descanso no acomodó a Argentina que salió liviano al complemento, Rueda metió mano con tres cambios (Barrios, Cardona y Borja) que le aportaron frescura y presencia ofensiva. Si a eso le sumamos una infantil infracción de Otamendi sobre Borja, metiéndole el brazo en la cara cuando la pelota seguía de largo, que permitió que Muriel descuente desde los doce pasos, todo se complicó innecesariamente. Igual, ese tanto despertó a la "albiceleste" que volvió a agarrar la pelota, la cuidó y tuvo varias ocasiones para desnivelar. Un tiro libre de Messi que se colgaba del ángulo izquierdo fue despejado con esfuerzo por Ospina y el travesaño. Palacios ingresó por Lo Celso y se sumó al circuito de juego, pero daba la sensación que no había seguridad atrás. Para eso, Scaloni apostó a una línea de 5 con el ingreso de Foyth por González y Pezzella que reemplazó al lesionado Romero (otra vez de los puntos más altos).

Aunque en los papeles Argentina le cedió la iniciativa, en el desarrollo, no lo padeció. Lo que más se sufría era que la ventaja era mínima y en cualquier pelota perdida podía llegar el empate. Pero Colombia no llegó con claridad al arco de Marchesín y Ospina se transformó en figura con un par de atajadas determinantes. Y esa preocupación que había, llegó en el momento menos pensado. Cuando el local se quedaba sin tiempo y empezó a meter la pelota en el área, Foyth recuperó y en vez de sacarla larga quiso salir jugando, la perdió en el borde del área en posición de cuatro, la movieron para la derecha del ataque "cafetero" y Cuadrado metió un centro letal, que cayó como una puñalada atrás de Pezzella, Foyth no llegó a marcar a Borja y el delantero de Junior de Barranquilla cabeceó libre hacia abajo, cerca de las piernas de Marchesín que llegó a tocarla pero no pudo controlar y entró pidiendo permiso para el duro 2 a 2 definitivo.

Argentina sacó del medio y Roberto Tobar marcó el final del partido. Un empate que ahora no se disfruta porque estaba todo dado para volver con el triunfo. Un análisis que debe ser más amplio y que tiene muchos signos positivos (y otros tantos que corregir), una estructura que se empieza a ver, con la renovación que llegó para quedarse y que buscará llegar a lo más alto en la Copa América de Brasil que comienza la próxima semana.

Síntesis

Colombia (2): David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Jefferson Lerma, Gustavo Cuellar y Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz; y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Cambios: PT 29' Luis Muriel por Lerma; ST 0' Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Miguel Borja por Cuellar, Díaz y Zapata; y 29' Yairo Moreno por Medina.

Argentina (2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: PT 39' Agustín Marchesín por Martínez; ST 8' Exequiel Palacios por Lo Celso y 18' Juan Foyth y Germán Pezzella por González y Romero.

Goles: PT 2' Romero (A) y 7' Paredes (A); ST 5' Muriel, de penal (C) y 49' Borja (C).

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla)