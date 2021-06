"Un juez antiderechos intenta frenar un derecho conquistado"

A pocos metros de la marcha Provida, distintas organizaciones que defienden el aborto legal realizaron un pañuelazo para rechazar el amparo que impulsó el juez Alfredo López. "Hemos venido a defender la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no a entrar en provocaciones", explicó Sabrina Gil, referente del plenario de Trabajadores.

Gil señaló que luego de que las distintas organizaciones anunciaran un pañuelazo para repudiar el fallo, organizaciones Provida conovocaron a una defensa del juez media hora. Nosotras vinimos a hacer un pañuelazo como hicimos siempre en el marco de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una vez que lo convocamos estos sectores antiderechos lanzaron esta provocación", dijo y marcó que por tal motivo y en el marco del cuidado sanitario harían una acción corta sobre la avenida Independencia cuando el semáforo se lo habilite.

La dirigente indicó que la convocatoria no se hizo en contra del juez, sino para "defender un derecho" conquistado. "Es el resultado de una intensa movilización y de un profundo debate que se dio dos veces en el Congreso, del que participaron una gran cantidad de sectores y que dio como resultado una ley. Lo que decimos es que un juez no puede desconocer todo ese proceso que involucró a la sociedad, no puede desconocer una ley y hemos venido a defender la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a exigir su implementación efectiva en todo el territorio nacional", planteó.

En esa línea, Gil le exigió al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que más allá de apelar el fallo del juez López garantice el acceso a la IVE a cualquier mujer que lo requiera. "Lo que acá está en juego es un juez y todo un sector antiderechos que intenta frenar algo que no pueden frenar: un derecho que hemos conquistado".

Respecto del fallo en sí, Gil dijo que un equipo de abogadas se encuentra analizándolo en detalle para presentar elementos técnicos que desacrediten la resolución de López, pero anticipó que lo consideran "un mamarracho jurídico".

"Parte de un error que es un amparo general, un pedido en el aire. Esto hace que no tenga el valor constitucional que no puede tener. Un amparo tiene que partir de un caso en particular. Desde la votación de la ley se presentaron 29 pedidos de amparo y todos fueron rechazados con estas razones", concluyó.