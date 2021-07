Piden que la campaña de vacunación incluya a los internos de Batán 

La Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento Evita Mar del Plata junto al Colectivo Celda Itinerante, presentaron un informe detallando la situación sociosanitaria que atraviesan las personas privadas de la libertad en el complejo Batan Este y manifestaron la necesidad de que sean incluidas en campaña de vacunación para Covid19.

Según indicaron, actualmente en las Unidades Penales, la situación de las personas encarceladas, "con altísimo riesgo de contagio por las condiciones de hacinamiento en los penales" se agravó y por eso necesitan que los dispositivos itinerantes de vacunación también contemplen a la población penitenciaria.

En una nota dirigida al director ejecutivo de la Región Sanitaria VIII, a la que tuvo acceso 0223 solicitaron la consideración de las especificidades del contexto de encierro penitenciario "que exige estrategias puntuales para garantizar el derecho a la salud".

"La logística a emplear por parte del SPB para realizar los traslados de las personas privadas de la libertad a los vacunatorios locales, excedería la habitual operatividad, tornándose una posibilidad muy difícil de materializar", aseguraron.

En este sentido indicaron que en base a los protocolos puestos en vigencia por el SPB, en caso de que una persona privada de la libertad obtenga la autorización judicial necesaria para inocularse, de regreso al penal "debe atravesar un periodo de aislamiento en un espacio cuyas características resultan vejatorias, agravando las condiciones de detención lo que muchas veces genera la negativa a vacunarse a fin de no pasar por tal situación", señalaron.

El texto además adjunta un sondeo realizado por las organizaciones arrojó que revela que aproximadamente un 86,3% de las personas privadas de la libertad en el Complejo Batan, no está inscripto para vacunarse, mientras que si lo está el 13,7%. Al analizar por qué no se habían inscripto, verificaron que un 74,5% refirió no saber que podía anotarse, mientras que el 9,8% no pudo anotarse y el 7, 8 no quiere hacerlo a fin de no ser aislado durante 10 días tras la inoculación.