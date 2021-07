El Fit insiste en la necesidad de consolidarse como tercera fuerza política

Las alianzas de cara a las elecciones de medio término que se realizarán en el mes de septiembre se cerraron y, como es habitual, las figuras de los principales partidos comenzaron a realizar su recorrido por la ciudad de Mar del Plata.

Así, la visita de Néstor Pitrola y Romina Del Plá se da en el marco de la recorrida que están llevando adelante por la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con 0223, los dirigentes del Partido Obrero plantearon que es necesaria una campaña por la presentación de listas unitarias del Frente de Izquierda (Fit) -Unidad para las elecciones, e insistieron en la efectivización de un Congreso Nacional, para debatir entre todas las fuerzas que lo componen una intervención concreta en el marco de la crisis y el panorama electoral.

“Venimos recorriendo la Provincia y notamos la necesidad que tiene la gente de una nueva propuesta”, aseguró Romina del Plá al tiempo que destacó que en el territorio bonaerense hay una “decepción de la población por esta nueva conducción del peronismo”, dijo. Es por eso que, en sintonía con lo planteado por el referente del Fit a nivel Nacional, Nicolás del Caño, la dirigente consideró que es necesario que el Fit se consolide como “tercera fuerza” a nivel nacional.

En esta línea, Néstor Pitrola aseguró que los principales bloques del escenario político nacional “se alimentan de las debilidades y del fracaso del otro” y no tienen en cuenta que la población es la principal afectada por las decisiones políticas “desacertadas”. “Los que vivimos del trabajo vivimos para atrás”, expresó.

“La inflación es una política de estado, que no jodan. No es como la lluvia que no se puede parar. El gobierno de Alberto Fernández continúa con las políticas del macrismo”, dijo al tiempo que resaltó que el Fit es “la única fuerza que se opone a las políticas estatales”, señaló.

Por último, consultado sobre la candidatura del ex ministro del Interior Florencio Randazzo, Pitrola consideró que “no es una opción”, sino un desprendimiento de un sector social y económico.

Por su parte, el histórico referente de la izquierda a nivel local, Alejandro Martínez indicó que en la ciudad, los ediles "no tienen en agenda los reclamos del pueblo", por lo que consideró que en estas elecciones hay posibilidad de ingresar al Honorable Concejo Deliberante.

"La situación es peor que la que evidenciamos hace dos años", dijo tras señalar que el Frente de Izquierda acompaña los reclamos históricos de transporte público, privatización de playa publica y emergencia laboral "de manera histórica". "Vamos a batallar para llevar al Concejo los reclamos de los trabajadores que están totalmente fuera de la agenda de los concejales", concluyó..