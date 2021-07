Luego de tres meses, vuelve el fútbol marplatense de primera

La Liga Marplatense de Fútbol vuelve a tener actividad oficial este sábado, luego de tres meses de freno por la "segunda ola" de la pandemia (10 de abril, la última fecha).

Con muchos partidos atractivos en primera división, el debut de la quinta y la expectativa por seguir viendo lo que se había podido percibir en las primeras dos jornadas disputadas en abril de este año. La competencia se desarrollará bajo los protocolos de Aprevide, el Consejo Federal y las disposiciones del gobierno municipal.

Previo al inicio de cada cotejo, la Liga Marplatense de Fútbol dispuso un lógico minuto de silencio en memoria del delantero Brian Cortadi (exAlvarado), fallecido trágicamente esta semana en la localidad de San Cayetano, con solo 29 años.



La noticia recibida hace algunos días de la posibilidad de volver a las canchas puso rápidamente en funcionamiento a todos los clubes y dirigentes de la ciudad. Fue así que se pudo establecer esta fecha para retomar el Torneo "Copa Cincuentenario" que llevaba jugadas apenas dos fechas. Tal como se había decretado en aquel entonces, la quinta también se sumará a la competencia, en una tabla aparte pero respetando el mismo fixture que la categoría mayor y con las salvedades del ingreso de Almagro Florida, El Cañón y San Isidro mientras que General Mitre y Los Andes serán bajas. De esta manera, las jornadas comenzarán 12:45 con el partido juvenil y a las 15 dará inicio el de primera.



En cuanto a los encuentros que se avecinan, el clásico entre San Lorenzo y Kimberley, además del significado histórico, reeditará lo que fue la final del 2019. Otro plato fuerte será el que se dispute en el "Pedro Zumpano" entre Talleres y Círculo Deportivo de Otamendi, el único puntero del grupo con seis unidades. Finalmente, la D también va a tener un choque de potencias con el "superclásico" local ya que River y Boca ganaron los dos partidos previos y se medirán entre sí en el "Juan José Carnevale".

Posiciones

Zona A: Los Patos y Argentinos del Sud, 4 puntos; San Lorenzo y Kimberley, 3; Quilmes y Unión, 1; Huracán, 0.

Zona B: Nación, 6 pts.; Libertad, Racing, Atlético Mar del Plata y Alvarado, 3; Juventud Unida y General Mitre, 0.

Zona C: Círculo Deportivo, 6 pts.; General Urquiza y San José, 3; Talleres, 2; Cadetes y Chapadmalal, 1; Banfield, 0.

Zona D: Boca y River, 6 pts.; Peñarol y Deportivo Norte, 3; Once Unidos, Al Ver Verás e Independiente, 0.

PROGRAMACIÓN

Cancha: Quilmes

12:45 hs, Quilmes vs Unión (Baquero, Rodas y A. Núñez)

15hs, Quilmes vs Unión (Mella, Baquero y Rodas)



Cancha: Chapadmalal

12:45hs, Colegiales vs Huracán (López, Nuesch y Loza)

15hs, Colegiales vs Huracán (Nuesch, López y Loza)



Cancha: San Lorenzo

12:45hs, San Lorenzo vs Kimberley (Núñez, Ramos y Babbit)

15hs, San Lorenzo vs Kimberley (Rojas, Núñez y Ramos)



Cancha: Nación

12:45hs, Nación vs El Cañón (Foschi, Monsalvez y Oliver)

15hs, Nación vs Los Andes (Abboud, Foschi y Monsalvez)



Cancha: Libertad

12:45hs, Libertad vs Racing (García, Ghiglione y Correa)

15hs, Libertad vs Racing (Miranda, García y Ghiglione)



Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Mar del Plata (Mayer, Luxen y Constanzo)



Cancha: Banfield

12:45hs, Banfield vs General Urquiza (Ruíz Díaz, Llona y Sotelo)

15hs, Banfield vs General Urquiza (Llona, Ruíz Díaz y Sotelo)



Cancha: Mar del Plata

12:45hs, San José vs Cadetes (Scuffi, Debrina y Ferreira)

15hs, San José vs Cadetes (Debrina, Scuffi y Ferreira)



Cancha: Talleres

12:45hs, Talleres vs Círculo Deportivo (Cajal, Silva y Ordóñez)

15hs, Talleres vs Círculo Deportivo (Silva, Cajal y Ordóñez)



Cancha: San Isidro

12:45hs, San Isidro vs Chapadmalal (Romero, Bravo y Berardi)



Cancha: Deportivo Norte

12:45hs, Deportivo Norte vs Once Unidos (Iza, Olivares y Montero)

15hs, Deportivo Norte vs Once Unidos (Campagnoli, Iza y Olivares)



Cancha: Argentinos del Sud

12:45hs, Peñarol vs Independiente (Avero, Gerez y Espinillo)

15hs, Peñarol vs Independiente (Gerez, Avero y Espinillo)



Cancha: River

12:45, River vs Boca (Díaz, Mustafá y Spognardi)

15hs, River vs Boca (Mustafá, Díaz y Spognardi)



Cancha: Al Ver Verás

15hs, Al Ver Verás vs Almagro Florida (Romero, Bravo y Berardi)