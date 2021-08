El Frente de Todos le pidió a Montenegro que “atienda las necesidades del sector turístico”

Tras reunirse con representantes de la hotelería local, los precandidatos a concejales del Frente de Todos Virginia Sívori, Ariel Ciano y Mariana Cuesta consideraron “imprescindible” que la gestión del intendente Guillermo Montenegro comience a atender de manera genuina las necesidades del sector turístico, prestando su apoyo a distintas iniciativas impulsadas que ya cuentan con el respaldo de las empresas, comercios y trabajadores.

“Todos sabemos que esta actividad ha sido una de las más golpeadas por la pandemia y es triste comprobar que durante todos estos meses la Municipalidad fue prácticamente indiferente frente a esta seria problemática”, señalaron. Para los concejales, “lamentablemente el municipio no ha brindado un adecuado apoyo en el marco de esta pandemia”, en particular, para la actividad turística.

“Recién ahora y después que desde el bloque lo planteáramos hace ya varios meses”, señalaron desde el Frente de Todos, el gobierno local impulsó un proyecto para implementar una eximición de tasas y otros beneficios fiscales. “Se trata de una medida básica y esencial que debería estar vigente desde hace mucho tiempo. Pero la indiferencia del gobierno ha hecho que esta decisión se haya postergado de una manera inexplicable”, aseguraron.

Para los concejales, durante más de un año el gobierno nacional y el gobierno provincial realizaron un enorme esfuerzo por atender la problemática sanitaria, económica y laboral de General Pueyrredon, en el marco de una crisis sin precedentes. “No sólo no se reaccionó a tiempo y de la forma debida frente a los pedidos para aliviar la situación fiscal, sino que además el Ente Municipal de Turismo (Emtur) no articuló una política coherente para acompañar a la actividad”, subrayaron.

A su vez, marcaron que el gobierno local nunca atendió los cuestionamientos realizados por el sector acerca del uso indebido del Fondo de Promoción Turística. “Ese es dinero que pagan las empresas y los comercios para que la Municipalidad se ocupe de promocionar al turismo, sin embargo se destina mayoritariamente a otros fines” afirmaron.