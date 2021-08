Familiares de Jonathan Costadura pidieron justicia: "No fue un ajuste de cuentas"

Un numero grupo de amigos y familiares de Jonathan Costadura, el joven de 26 años que fue asesinado de varios tiros el pasado 8 de agosto en la intersección de Falkner y Andrade, cortaron la avenida Luro frente al Municipio, para reclamarle a las autoridades a que profundicen las investigaciones y rechazando que el caso se encuadre en un ajuste de cuentas.

"Exigimos justicia y queremos que nos den información y saber la verdad. También pedimos a que se esclarezca porque esto le puede pasar a cualquier joven", dijo en declaraciones a 0223, Karina, la novia de Costadura. Según el relato de la joven, al momento de ser ultimado por desconocidos, Jonathan venía de reunirse en la casa de unos amigos y regresaba a su casa en compañía de un amigo.

"La justicia no quiere brindar información. Ahora vamos a poner un abogado para eso. Nosotros decimos que no fue un ajuste de cuentas porque lo conocíamos. Apenas pasó, nos dijeron que fue así. No nos pueden decir eso porque es un prejuicio y no podés ensuciar la memoria de una persona de esa manera. Tenés que investigar primero para llegar a eso. Es una falta de respeto para él y para todos nosotros", aseveró.

Por su parte Bruno, uno de los amigos que estuvo con Jonathan al momento del homicidio, insistió con la necesidad a que la justicia investigue porqué lo mataron. "Todo el tiempo lo ponen como un ajuste de cuentas para no seguir indagando, para decir que es eso, cerrar el caso, total, hay un montón que se cagan a tiros", razonó.

Bruno, amigo de Jonathan, pidió a la justicia que esclarezca el caso. (Foto:0223)

Y agregó: "Este es un caso donde mataron a alguien a sangre fría y sin ningún motivo. Él no tenía nada que esconder y no tenía ningún problema con nadie. Por eso pedimos que no se archive la causa como un ajuste de cuentas. Porque esto puede seguir pasando a un primo o a un amigo. Queremos que vayan hasta el fondo de esto", completó.