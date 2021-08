Después de 43 años, cerró la empresa Tele-Taxi: choferes buscan conservar sus puestos de trabajo

Unas 200 familias marplatenses viven desde las últimas horas momentos de incertidumbre ante el sorpresivo cierre de la empresa de radiollamada Tele-Taxi, que tras 43 años de funcionamiento, este domingo bajó sus persianas de forma definitiva. Sus trabajadores emitieron un comunicado lamentando la pérdida de sus fuentes laborales, luego que este 1 de agosto se encontraran con las persianas cerradas de la sede de Italia 2678 y sin frecuencia de radio que les asigne destinos para sus habituales viajes.

“Luego del fallecimiento del gerente Jorge Medina por Covid, hace 4 meses, las hijas hoy a cargo de la empresa han decidido de forma imprevista a través de un comunicado cerrar sus puertas el día 31 de julio a las 0 hora! Quedando 10 trabajadores directos y 190 indirectos sin trabajo!”, señalaron a través de un escrito.

Ante esta disyuntiva, que sorprendió tanto a empleados y como a la clientela, este martes se espera una reunión con el representante legal de la empresa, Federico Gaviola. Según adelantaron, buscarán convencer a las dueñas de la firma de “seguir funcionando” y “destrabar el conflicto”, para no terminar en la calle.

Ricardo, fue uno de los tantos choferes que aún están sorprendidos por la decisión de las empresarias, luego de trabajar durante 40 años en la empresa de taxi. “Primero hubo una reunión y habían quedado que íbamos a trabajar una semana más y ellos veían que hacían. Pero a las cero horas del domingo bajaron las persianas y cortaron la frecuencia. Quedamos a la deriva”, explicó el taxista en diálogo con 0223.

El hombre lamentó la pérdida de las fuentes laborales tanto de los taxistas como de las empleadas administrativas, de limpieza y operadores. "Parece que el cierre lo decidieron el jueves. Dicen que presentaron quiebra pero no sabemos si es verdad, porque eso lo debe decidir un juez y no creo que lo puedan resolver en 24 horas. Sabía que tenían juicios laborales con ex empleadas y dicen que haciendo esto, no le pagan a nadie. A nosotros no nos gusta el disturbio y no queremos perjudicar a la población pero si tenemos que juntarnos y movilizar, lo haremos”, aseguró.