Salió de su casa en llamas y murió: la familia quiere saber qué pasó

La noche del 5 de agosto, Karen Marianela Suárez salió corriendo de su casa en la calle 85 entre Cerrito y José Martí del barrio Nuevo Golf, en llamas. Allegados a la víctima lograron cubrirla con frazadas y la joven fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió luego de más de 10 días de permanecer internada.

La principal hipótesis que maneja la justicia es que la mujer de 22 años se provocó ella misma las lesiones, luego de discutir con su pareja por el fin de la relación. Eso fue lo que le dijo a los policías que la asistieron y a su padre y hermana. Incluso, las fuentes consultadas indicaron que la joven tenía antecedentes de provocarse lesiones. Sin embargo, sus allegados no creen en esa versión y piden que se investigue la presunta participación de la pareja en el hecho.

Este lunes, la madre de Karen, Irene Pavón, encabezó una protesta en Tribunales para pedir más precisiones sobre la muerte de su hija. “Yo no culpo a nadie, pero quiero saber. Declaró mi hija antes de morir, declaró el padre, pero falta una pieza que es la pareja”, señaló Irene.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 aseguraron que las pruebas apuntan a que fue la propia joven la que se roció alcohol y se prendió fuego. De todos modos, esperan el resultado de la autopsia (se demoró por la obligación de realizar un testeo contra el Covid-19) que se conocerá este lunes.

Irene mantuvo una reunión con el fiscal a cargo de la causa Leandro Arévalo, quien le ratificó cuál es la principal línea investigativa que se maneja. Sin embargo, quiere saber si en medio de la discusión su pareja atacó a Karen. “Mi hija no está para contarme. Karen le dijo a la policía que ella se prendió fuego. Pero tal vez lo hizo para poder salir de ahí y no sabía que no iba a poder hablar de nuevo”, planteó Irene.

Los allegados a Karen afirman que la pareja huyó luego del hecho. Las fuentes judiciales consultadas por este medio afirmaron que no hay ningún elemento para imputarle algún delito, por lo que no hay un requerimiento judicial para que se presente. “A mí me da que pensar. Si él es inocente que se acerque, nadie está queriendo embarrarlo”, finalizó Irene.