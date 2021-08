Emilio Monzó pidió que Juntos se amplíe y celebró el desembarco de Manes

El dirigente Emilio Monzó, que integra la lista que encabeza en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, destacó la figura del neurocientífico como "una oxigenación" del espacio Juntos, al tiempo que pidió una ampliación de la coalición.

"Una de las dificultades que tuvimos en el proceso 2015/2019 es la falta de amplitud. Es contrafáctico, si hubiéramos sido más amplios seguramente el resultado electoral hubiera sido distinto", dijo Monzó, quien celebró que este año el espacio haya decidido tener competencia en Paso. "Hace mucho tiempo este espacio había perdido el espíritu de amplitud. Celebro la aparición de Manes que es una oxigenación al propio espacio de Cambiemos/Juntos", dijo el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación en una visita a Mar del Plata.

El dirigente analizó que el país enfrenta una "resaca" de "falta de inversión e inflación". "Esto genera cada vez mas pobreza. 40% de pobres en el país", advirtió. En ese marco, dijo que Juntos debe prepararse como "alternativa de Gobierno hacia el 2023". "Este es un paso hacia un objetivo mucho mayor. En 2015 tuvimos la capacidad de hacer una alternativa electoral y triunfar, pero no estuvimos a la altura de las circunstancias. No hicimos una alternativa de Gobierno", dijo Monzó.

El dirigente insistió en que es necesario generar de acá al 2023 una alternativa de gobierno. "Tenemos que terminar con esta polarización muy productiva desde el esquema electoral. Los gobiernos asumen y a los pocos días escuchamos el primer discurso del presidente fomentando el acuerdo, el diálogo y los objetivos para terminar con varios flagelos, pero a los pocos meses la impotencia y la ineptitud para gobernar nos lleva a tomar los vicios de una campaña electoral y buscar la polarizacion como eje de gobierno. Nosotros asumimos y seguimos haciendo campaña política", analizó.

El expresidente de la Cámara de Diputados volvió con una idea sobre la cual ya se había explayado que es el modo de elegir a los representantes. "No podemos seguir eligiendo con listas sábanas. Cómo van a defender nuestros intereses si nosotros no los conocemos. Ellos no tienen ninguna preocupación de que ustedes los conozcan. Este sistema tiene que cambiar. Seguimos eligiendo representantes que no conocemos", dijo.