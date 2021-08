La jauría salvaje de la bicisenda a Santa Clara atacó de nuevo a un ciclista

La jauría de hasta diez perros que causa temor entre las personas que recorren la bicisenda a Santa Clara del Mar atacó de nuevo a un ciclista este jueves por la mañana. La víctima tuvo que ser asistida en una clínica de la ciudad.

El hecho se registró este jueves cerca de las 11 de la mañana cuando la manada de perros se abalanzó sobre un hombre que regresaba desde la localidad vecina a Mar del Plata a la altura de la nueva planta de efluentes cloacales de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse).

"Me encontré con el hombre que estaba forcejando con los perros", contó Juan Ignacio, testigo del ataque, que junto con otra ciclista comenzó a gritarles y les arrojó un inflador y su cantimplora a los animales para ahuyentarlos.

"Los pudimos echar, pero el hombre quedó herido en sus piernas y se tuvo que atender en la clínica 25 de Mayo. Si estás solo te pueden asesinar", confió en declaraciones a 0223 sobre la traumática experiencia.

"Cuando largaron al hombre me querían morder y me empezaron a seguir a mí. Me fui con la bici al otro lado y en vez de cruzar por la ruta salieron por debajo del desagüe a atacarme", comentó.

El hombre es habitué desde hace cinco años de la bicisenda que conecta Mar del Plata con Santa Clara del Mar y garantizó que es la primera vez que se encuentra con los perros. "Están bien alimentados y con collar. Son entre ocho y diez que andan sueltos. Es un peligro", aseguró.

Se trata del segundo caso que toma estado público en lo que va de la semana. El primer ataque de los perros tuvo lugar el martes pasado y tuvo como víctima a una ciclista que sufrió mordeduras en sus piernas.