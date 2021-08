La visita de Berni reavivó los cruces entre el oficialismo y la oposición en Mar del Plata

"Aflójele a las conferencias de prensa, intendente", fue el tuit que lanzó el presidente de la bancada de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, poco después del sistema de georreferenciación de patrulleros que presentó este martes Guillermo Montenegro junto a Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense.

La visita del titular de la cartera provincial reavivó los cruces de uno y otro lado y dejó mal parada a la oposición: con su presencia, el funcionario brindó un claro respaldo al jefe comunal mientras desde el mismo sector político al que dice responder Berni impulsan un pedido de emergencia en seguridad por los hechos delictivos que azotan a General Pueyrredon.

Así, después de las declaraciones del intendente y el ministro, no tardaron en aparecer las repercusiones políticas en las redes. Agustín Neme, titular del bloque Vamos Juntos que responde a Montenegro en el Concejo Deliberante, le reprochó distintas actitudes al Frente de Todos en un hilo de tuits.

"Los mismos concejales que cuando a Mar del Plata le sacaron de un día para otro 500 efectivos federales y pedimos por su restitución no acompañaron el pedido. Los mismos que tampoco acompañaron la posibilidad concreta de que nuestra ciudad cuente con una Escuela de Gendarmes", apuntó.

En esa misma línea, el concejal recordó que la oposición "archivó en 10 minutos un proyecto para que los vecinos de la denominada Zona Roja puedan vivir en paz" y que hizo un "enorme silencio ante la liberación de presos con la excusa de la pandemia". "Increíble pero real", concluyó.

Desde el otro lado, Gutiérrez insistió con que "Mar del Plata vive una complicada situación de inseguridad". "Diversas son las causas, la principal es tener personas que no conocen la ciudad", consideró el edil, quien agregó, en relación a la seguidilla de conferencias de este lunes y martes: "Sr. Intendente; aflójele a las conferencias de prensa, los marplatenses necesitamos gestión y respuestas concretas".

Pablo Obeid, el precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral del Frente de Todos, se expresó en la misma sintonía y aseguró que Montenegro "intenta ocultar su fracaso en seguridad con conferencias de prensa".

El actual director regional de la Anses, que viene elevando su perfil en cuanto a las críticas a la gestión municipal, profundizó sus cuestionamientos en dirección a Horacio García, el segundo secretario de seguridad que designó el intendente en reemplazo de Darío Oroquieta y que ya fue citado por la comisión de Seguridad para brindar un detalle de gestión ante los concejales.

"Su amigo no solo no conoce la ciudad proque no es de acá, sino que tiene mucho por explicar tras su paso a cargo de Migraciones en el gobierno de Macri y el espionaje ilegal que desde allí se hacía", aseveró Obeid.