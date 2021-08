Cómo funciona el dispositivo que controla la ubicación de los patrulleros en Mar del Plata

Este martes el intendente Guillermo Montenegro y el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni brindaron una conferencia de prensa, donde cada uno valoró el trabajo en conjunto entre Municipio y Provincia y pusieron como ejemplo la entrega de un sistema tecnológico donado por el Ministerio de Seguridad provincial, que permite saber la posición de los patrulleros en tiempo real.

En tal sentido, Montenegro recordó que desde febrero comenzaron gestiones de traspaso de información "para generar una mejor respuesta operativa de las fuerzas policiales en la ciudad", a través de un dispositivo que georreferencia en una mapa de las cuadriculas, la posición exacta de cada patrullero.

"Él (Berni) lo tenía en su despacho y me dijo que `sería bueno que ustedes también lo tengan´, pero para colaborar, porque no tiene que ver con controlar ni mucho menos. Sino también explicarle incluso a los vecinos si hubo o no patrullaje, qué tipo de patrullaje está viendo y por ahí modificar algunas cosas de eso", manifestó el Intendente, que ponderó que la herramienta "dio resultados muy buenos y tienen que ver con una baja de delito del robo automotor del 45% y de motos del 35%".

Mostrando un monitor, Montenegro precisó que en un mapa se marca en verde todo el patrullaje y las distintas "pasadas" de los móviles en cada calle. "Va pintando la ciudad en las distintas cuadrículas y quedarnos tranquilos porque nos da la posibilidad de ver por dónde se están moviendo los patrulleros y eso nos permite saber en un lugar específico porqué no están yendo o porqué no están patrullando".

"Eso nos permite saber si estamos haciendo bien las cosas. Estas herramientas tecnológicas nos permiten muy buenas respuestas", completó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Municipio, Horacio García, indicó que el sistema "se actualiza cada 4 horas" y que la herramienta "permite de manera inteligente, ponerse a disposición de los vecinos. Estamos trabajando en inteligencia analítica y esta es la forma correcta de avanzar en seguridad, trabajando en conjunto y priorizando el trabajo policial", aseguró.

En tanto, Sergio Berni, atribuyó la mejora en distintas herramientas tecnológicas a la decisión del gobernador Axel Kicillof, "que tiene que ver con generar tecnología que permita beneficiar en el rendimiento de la acción policial" y admitió la "escases" de efectivos y la dificultad para encontrar más, aunque adelantó la próxima incorporación de 10.000 nuevos policías.

"Esta tecnología permite no sólo controlar, que cómo dijo el general Perón, `el hombre es bueno pero si se controla es mejor´, nos permite diagramar y determinar de qué manera nos permite generar un patrullaje preventivo de acuerdo a un algoritmo que lo hemos generado nosotros", y señaló que comparado a esta tecnología, "el mapa del delito es ya arcaico" y ponderó que estos avances posibilitaron "resolver casi el 95% de los casos criminales más importantes y resonantes en la Provincia", remarcó.