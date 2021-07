Covid-19: "Está demostrado que con una sola dosis no podemos tener un buen control de la variante Delta"

La última ola que propició la nueva variante Delta del Covid-19 ya afecta a numerosos países y enciende alarmas en distintas partes del mundo. En Argentina - y la región - ese escenario todavía no se ve reflejado pero hay epidemiólogos que temen que no tarde en ser una realidad en el territorio nacional. Por eso, especialistas insisten en que la campaña de vacunación muestre un mayor ritmo para poder alcanzar a la mayor cantidad de población posible con el esquema de vacunación completo.

Hay que tener en cuenta que tanto a nivel país como en la ciudad hay porcentajes altos de vacunación pero solo con una dosis. Con dos dosis, el análisis cambia: según la sala de situación que administra el Ministerio de Salud bonaerense, en General Pueyrredon se han aplicado más de 341 mil primeras dosis y solo 90 mil segundas dosis, sobre un universo de alrededor de 450 mil inscriptos al plan.

Y para Emiliano Mariscal, epidemiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), estos índices de inmunidad no son suficientes si en algún momento se piensa enfrentar la variante Delta, que ya acumula 46 casos confirmados en el país. "En marzo y abril la discusión giraba en torno qué tal si logramos que una gran cantidad de población tenga al menos una dosis, y las características de esta nueva variante revirtieron esa consideración porque ya está demostrado que la mejor protección contra la nueva variante es que la mayor cantidad de población tenga el esquema completo de dosis", planteó.

El profesional de la salud recordó que países del primer mundo "con niveles de inmunidad de primera dosis elevados sufrieron el embate de la variante Delta", por lo que es la "propia realidad se encarga de desestimar la hipótesis de que con una sola dosis podemos tener un buen control contra la variante Delta". "Sería importante prepararnos para lo que pueda suceder posteriormente y tener un consenso de medidas que eviten que la coyuntura política partidaria se pongan delante de algunas consideraciones a futuro respecto de qué tipo de respuestas debe dar el Estado en determinada situación y ante determinado escenario epidemiológico", sugirió.

Mariscal aseguró que es "esperable" que esta variante más contagiosa del Covid-19 ingrese a Argentina de manera definitiva para empezar a transmitirse "en forma comunitaria". "Cuando eso pase, vamos a tener más contagios. El impacto de eso en términos de mortalidad y de cuánto pone en tensión al sistema sanitario va a estar dado por la vacunación y de las medidas de cuidado", señaló, en una entrevista con 0223 Radio.

"El virus provoca la enfermedad, y la enfermedad también provoca el virus. Esto no es solo un virus, no es solo la característica que tenga ese virus, sino el comportamiento que él mismo puede desarrollar en la sociedad y eso va generando nuevas variantes que al mismo tiempo generan nuevos desafíos. Las medidas y las acciones tienen que estar pensadas desde múltiples planos y no solo desde la vacunación en sí", remarcó el profesional de la salud.

Por el momento, el representante de la Escuela de Medicina reconoció que Mar del Plata y el país atraviesan un presente de pandemia con "relativa calma" a raíz del descenso de casos que se sostiene hace semanas. "Hay un descenso del número de casos que es algo mayor a lo que fue el período de enero y febrero. Ahí hablábamos de que la mesa era un poco alto pero en este caso es un poco menor", afirmó-

"A partir de esta situación hay ciertos patrones que ya se pueden establecer con cierta seguridad en torno a lo local pero también en lo nacional y regional porque hay alzas en el hemisferio norte con descensos en el hemisferio sur y viceversa. Todavía no pasó lo que en este momento está pasando en Europa y por eso hay que considerar la importancia de este momento y acelerar el proceso de vacunación", instó el médico.

En este marco, Mariscal también invitó a reflexionar y discutir respecto de los causales de la pandemia y sobre la "crisis de civilización que vive la humanidad y la imperante necesidad de generar nuevos modos de vida".

"Pienso en el buen vivir, en aquellos que pudimos recuperar de la tradición en América Latina, y cuántas de esas cosas son necesarias aggiornadas al momento histórico en el que vivimos para dar respuesta a esta crisis de civilización que tiene como ejemplo predominante a la pandemia pero que en realidad engendra un montón de aspectos que hacen a la manera que producimos y consumimos", analizó.