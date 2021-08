Reclaman más turnos para castrar perros: "El proteccionismo no da para más"

Desde la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaa) renovaron sus críticas contra el Departamento de Sanidad y Control Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon y cuestionaron la disponibilidad de turnos para realizar castraciones.

"Quisiéramos más castraciones porque no alcanza con lo que hacen. Queremos que vuelvan a salir a los barrios, donde hay proteccionistas que pueden colaborar con el móvil", indicó Graciela Ríos, referente de la entidad de la sociedad civil.

La mujer instó al área que conduce Pablo Alí a reforzar las políticas de control animal al advertir que por estos días hay "muchos perros abandonados y perras que están premiadas con crías en las calles".

"El Estado no ayuda y todo lo que se ha hecho hasta ahora fue por medios privados. Incluso, muchas proteccionistas particulares pusieron plata de su bolsillo para castrar", aseguró en declaraciones a 0223.

"El proteccionismo no da para más. No hay más lugares de tránsito, de traslado, no tenemos nada. El Estado sigue sin comprometerse y le pedimos que se ocupe de hacer más castraciones", concluyó.