García dijo que es “fundamental” agilizar los procesos administrativos

La reunión de la comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante, a la que asistió el secretario de Seguridad Horacio García, junto a su equipo de trabajo, comenzó, como no podía ser de otra manera, con cruces.

Luego de la presentación del presidente de la comisión, Nicolás Lauría, la jefa de la bancada radical, Vilma Baragiola, le reprochó que la convocatoria había sido realizada fuera del reglamento interno del Concejo Deliberante y presentó una nota al respecto. Tras las réplicas y los cruces entre oficialistas y opositores, finalmente comenzó la exposición del titular de la cartera de seguridad que eligió un tono conciliador.

En ese contexto, García se mostró a favor de trabajar en conjunto con todos los sectores de Mar del Plata para mejorar la seguridad de los marplatenses.

Los primeros cruces fueron por los dichos del intendente Guillermo Montenegro que acusó a los bloques opositores de buscar rédito político con la inseguridad, cuestionó el proyecto de declaración de emergencia por entender que solo buscaba “un título en los medios” y dijo que no aportaron ideas para mejorar la problemática de fondo.

Los ediles del Frente de Todos recordaron que el proyecto para crear la comisión de Seguridad a la que asistió García fue impulsada justamente por la oposición. “Presentamos más de 28 proyectos durante todo el año. No ahora cuando arrancó la campaña. Y son proyectos que nos plantean los vecinos y las vecinas”, disparó la concejal Marina Santoro.

Lejos de polemizar, García agradeció la invitación de la comisión y dijo que está abierto a trabajar en conjunto y buscar herramientas para buscar soluciones para los marplatenses. También aprovechó para marcar en reiteradas oportunidades el trabajo en conjunto con Nación y Provincia, especialmente a partir de la visita del ministro de Seguridad Sergio Berni.

Luego llegó el momento de hablar concretamente la emergencia en seguridad en Mar del Plata, proyecto que está en debate en esa comisión. “Con respecto a la aceleración de procesos administrativos es fundamental. Me parece importante que los procesos sean ágiles. Hay situaciones en Mar del Plata que hace mucho tiempo están empantanadas. Desde ese punto de vista no veo objeción”, respondió García al planteo del edil Vito Amalfitano.

“El secretario de Seguridad dijo que está a favor de la declaración de emergencia”, reinterpretó Amalfitano, aunque García replicó que no había dicho eso, aunque insistió en que no quería entrar en polémicas. No obstante, pidió al Concejo Deliberante que avance en el proyecto que le permite al municipio comprar nuevos patrulleros y reparar otros.

Tanto García como Martín Ferlauto, integrante del equipo, destacaron la mejora en las estadísticas de seguridad y detallaron el mejoramiento que hubo en los últimos meses en el patrullaje que realiza la policía en los distintos barrios de Mar del Plata. En ese marco, también señalaron que la cifra de homicidios de julio no responde a situaciones propiamente de inseguridad, sino a otro tipo de violencias que atraviesa a la sociedad.

"La voluntad del intendente es trabajar en conjunto. Independientemente de la sal político - partidaria que se le puedan agregar a las cuestiones, hay que sacudirse el polvo y seguir porque lo que está en juego es la seguridad de los marplatenses", sostuvo

Y finalizó: “Las gestiones es tener la voluntad inquebrantable de trabajar y trabajar. Hace 18 años que tengo el teléfono abierto. Hay que gestionar de forma durísima, estar todos los días encima de la gestión”.