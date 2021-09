De cuánto es la multa si no voy a votar en las Paso 2021

Este domingo se realizan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) donde se eligen a los candidatos que luego deberán votarse en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Aunque haya un escenario de pandemia, las elecciones son obligatorias por lo que de ausentarse, recibirán una multa por infracción.

El voto este domingo es obligatorio para todas las personas de 18 años de edad, o más. Quienes se hayan ausentado, además de la multa, quedarán imposibilitados de cumplir con ciertos derechos civiles.

Hay algunas excepciones, en donde los ciudadanos están legalmente exceptuados de votar:

-Si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

-Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

-Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares.

-Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.

Quienes se hayan ausentado y no estén exceptuados, tendrán un lapso de 60 días para cargar la documentación que justifique la ausencia. De no hacerlo, la persona quedará registrada como infractor y deberá abonar una multa de $ 50 para las Paso y de $ 100 en las elecciones generales. En el caso de no ir a ambas, será de $150.

La ausencia puede justificarse de manera online a través de la página de infractores, en la que cualquier persona puede consultar su estado como infractor o no:

Ingresar a la página infractores.padron.gob.ar

Completar los datos con número de documento, sexo y distrito e ingresar el código de verificación. Luego, clickear en el botón "Consultar".