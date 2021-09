Sin reacción, Círculo cayó en Bahía Blanca

Se le está haciendo largo el Federal A a Círculo Deportivo. En este tramo final le está costando mucho competir, lo derrotan con autoridad y la confianza, después de una mejora en el rendimiento, más allá de que no aparecieron los resultados, está por el piso. Ante otro equipo necesitado como Villa Mitre, el "papero" lo luchó hasta que le hicieron el primer gol, después no tuvo respuestas y cayó 2 a 0 en Bahía Blanca por la 24ta fecha de la Zona A.

Vértiz intenta desnivelar ante la marca. Al Papero le costó mucho en ataque. (Foto: Martín Angelini)

El arranque lo sufrió el "Papero". Porque Villa Mitre estaba decidido y se lo llevó por delante. De entrada, no podía llegar con peligro al arco Nieto, hasta que generó la primera y así llegaron varias en fila. Una de Herrera que se fue cerca, otra del goleador que hizo pasar de largo a Charra y metió el zurdazo bajo que obligó la respuesta con el pie del arquero, un remate de González que se fue apenas afuera y una contra de Formigo que asistió a González y exigió la vuelta de Vértiz que barrió justo para salvar su arco. La última del dueño de casa en la etapa, fue una pelota filtrada para el "7" que entrando al área buscó el ángulo izquierdo y la tiró por arriba.

Cuando pasó ese sacudón, Círculo empezó a ver qué tenía sus espacios. Una contra que no llegó a destino porque el último pase de Vedda quedó corto, le mostró que también podía lastimar. Y se puso a tocar la pelota con criterio y paciencia, sin desesperarse, bajando el ritmo y sacando de la intensidad al local. Así, emparejó el equipo de Baldino y tuvo ocasiones clarísimas para ponerse en ventaja: Martínez metió una asistencia bárbara para Reali que perdió el mano a mano con Tavoliere y Ullúa la "corajeó", le ganó a Manchafico y sacó un zurdazo que se fue besando el palo. En los minutos finales intentó tomar otra vez el protagonismo Villa Mitre pero ya no tenía claridad y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

Baldino con los brazos en jarra. El DT no pudo ganar desde que asumió y el nivel del equipo ha bajado. (Foto: Martín Angelini)

Como era de esperarse, el local salió con todo al complemento, con ganas pero mucha ansiedad y apuro, lo que le quitaba ideas. Círculo estaba tranquilo, esperaba agazapado y jugaba con la desesperación del dueño de casa. Lo que no podía lograr desde el juego, Villa Mitre lo alcanzó en una pelota parada, la jugaron, llegó el centro, la bajaron, quedó boyando y Carlos Herrera apareció para sentenciar a Nieto y sellar el 1 a 0 a los 7'. Ese tanto cayó como una bomba en la visita que no se pudo recuperar. Y con tranquilidad, con más confianza y con el envión, Villa Mitre estiró la cuenta a los 12'. El centro que llegó con perfección, Federico Tanner que metió un cabezazo letal y un 2 a 0 que empezó a definir la historia demasiado temprano.

Círculo era toda impotencia. No tenía argumentos para lastimar y quedaba mucho tiempo por delante. El local se sentía cómodo, atacaba cuando podía pero ya el objetivo estaba cumplido. Y como pasó con Ferro, sabía que a los de Baldino le costaba mucho lastimar y no pasó sobresaltos. El entrenador Papero gastó rápido los cambios para ver si podía modificar algo, pero no pasó. Hubo media hora que estuvo demás, los de Otamendi suman una nueva derrota (13 sin ganar), los de Bahía Blanca cortaron esa racha (hacía 8 que no festejaban) y el miércoles hay fecha entresemana.

Vedda toca para Martínez que espera. En el primer tiempo, Círculo estuvo en partido. (Foto: Martín Angelini)

Síntesis

Villa Mitre (Bahía Blanca) (2): Facundo Tavoliere; Federico Tanner, Víctor Manchafico, Nicolás Del Grecco y Juan Elordi; Ramiro Formigo, Leonardo López, Enzo González y Alfredo Ramírez; Lautaro Di Santo y Carlos Herrera. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 16' Iván Escobares por Formigo, 21' Alan Nungeser por C.Herrera y 33' Agustín Cocciarini, Maximiliano Herrera y Nicolás Palacio por López, Ramírez y Di Santo.

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Bruno Vedda, Juan Zarza, Gabriel Charra y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Ever Ullua y Diego Martínez. DT: Lucas Baldino:

Cambios: ST 14' Sebastián Batista por Charra, 21' Enzo Astíz y Rodrigo Núñez por Martínez y Vértiz y 26' Leandro Basterrechea y Ramiro Garay por Sánchez y Pájaro.

Goles: ST 7' C.Herrera (VM), 13' Tanner (VM).

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.

Estadio: "El Fortín".