Kimberley sufrió otra derrota y sigue sin ganar en la Zona Campeonato

La segunda fase del Torneo Federal A entra en la recta final y Kimberley todavía no logró encontrar ni el funcionamiento ni los resultados que lo metieron en la Zona Campeonato. En su visita Deportivo Rincón de los Sauces la pasó mal, fue superado con creces y perdió por 3 a 1,a en la sexta fecha.

El "dragón" trató de tomar la iniciativa e hizo trabajar al arquero local, pero rápidamente se acomodó dueño de casa y tomó el control. Sin embargo, tuvo que esperar hasta pasada la media hora para poder sacar ventaja. Una mano de Sosa en el área le permitió a Facundo Miguel abrir el marcador desde los doce pasos. Hasta el final pasó poco y Casas evitó el seugndo antes del cierre de la etapa.

El golpe de nock out llegó en el amanecer del complemento. Apenas iban 2' cuando Jonahan Chacón anticipó en el primer palo tras un córner y estiró la diferencia. Mignini metió mano y buscó una reacción que no llegó, al menos en el resultado. Porque todos los intentos eran desactivados o morían en las manos de Sánchez. Cuando Kimberley buscaba el descuento que lo meta de nuevo en juego, Jeldrés quedó mano a mano con Casas, el arquero ganó el duelo pero Miguel apareció para empujar y sellar el 3 a 0. El premio para el "dragón" llegó tarde y de poco sirvió. Bruno Di Bello sacó un centro, el viento se lo fue cerrando a Sánchez y terminó en el fondo del arco.

Síntesis

Deportivo Rincón (3): Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Federico Moreno y Ricardo Lezcano; Ramón Villalba y Adrián Jeldres. DT: Pablo Castro.

Kimberley (1): Tomás Casas; Bruno Di Bello, Tomás Loscalso, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Facundo Rojas, Jonathan Zárate y Leonardo Verón; Ever Ullúa y Ezequiel Cérica. DT: Mariano Mignini.

Goles: PT 33’ Miguel (DR); ST 2’ Chacón (DR), 29’ Miguel (DR) y 43’ Di Bello (K).

Cambios: ST 11’ Santiago Vásquez por Rojas (K) y Braian Cos por Zárate (K), 13’ Cristian Correa por Lezcano (R), 26’ Santiago Castillo por Sosa (K), 30’ Fernando Riquelme por Daniel Carrasco (R) y Fernando Pettineroli por Jeldres (R), 33’ Sebastián Chávez por Miori (K) y Santiago Ávila por Cérica (K) y 35’ Héctor Rueda por Miguel (R) y Fernando Inda por Villalba (R).

Árbitro: Cristian Rubiano.

Estadio: "Ciudad Deportiva".

