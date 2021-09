Por qué algunos bienes patrimoniales históricos marplatenses terminan en ruinas

Esta semana distintas entidades de la ciudad se reunieron frente al exhotel “Chateau Frontenac", para buscar el apoyo de los marplatenses en la defensa de esta y otras construcciones emblemáticas que forman parte de la historia de la ciudad y que ahora lucen en ruinas.

En ese marco, 0223 habló con Eduardo Agüero, titular del Colegio de Arquitectos Distrito IX, que consideró que la ordenanza 10.075, sancionada en 1995 para defender este tipo de bienes patrimoniales "no ha dado resultados satisfactorios".

"Mar del Plata tiene la suerte de tener una gran cantidad de edificios de alto valor patrimonial, ya sea de arquitectura moderna o de principios del siglo pasado de la `Belle Époque´. Y el objetivo de preservarlos a su vez también puede ser un generador de recursos turísticos. Este acervo construido que es muy importante, lamentablemente en los últimos años lo hemos perdido", evaluó el arquitecto.

En ese marco, el colegiado explicó que en Mar del Plata hay un listado de bienes patrimoniales y en el caso de presentarse un proyecto arquitectónico sobre esos predios afectados, este deberá tener un tratamiento especial, que normalmente pasa por el Concejo Deliberante.

"En los últimos años se han tratado muy pocos proyectos, porque la ordenanza inducía al Poder Ejecutivo para genera una comisión honoraria para colaborar con el tratamiento de estos temas, pero esta nunca se formó. Desde el poder legislativo quizás no hay un cuerpo de asesores que tome cartas en el asunto. Hay que dejar en claro, porque lo vivo con los profesionales que represento, es que a veces se presentan proyectos que no tienen ningún tratamiento en el Concejo", cuestionó.

El representante del Colegio de Arquitectos local analizó que estas construcciones de singular carácter histórico, "necesitan un mantenimiento de alto costo, muy puntual y quedan a la espera de alguna solución, que no termina llegando. Lo que hace que los bienes se terminan deteriorando", razonó.

Por último, Agüero no responsabilizó totalmente de esta problemática a ciertos intereses inmobiliarios. "Hay casos que existe la especulación, donde se deja venir abajo para que después la recuperación sea irreversible. Pero hay otros casos de gente muy bien intencionada que no encuentra una salida, al tener un alto costo de restauración. Y no deja de ser una carga monetaria muy importante: los beneficios que hoy se obtienen por poseer un bien patrimonial son irrisorios, porque tienen la excepción de un impuesto menor y la ecuación económica para un negocio inmobiliario no termina cerrando. Por eso hacen falta herramientas mas creativas para generar soluciones", completó.